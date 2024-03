Mann versprüht Reizgas in Gaststätte

Weil er am Sonntag kurz nach 2 Uhr in einer Gaststätte in der Webergasse mit Reizgas gesprüht haben soll, muss sich ein 27 Jahre alter Tatverdächtiger strafrechtlich verantworten. Nach Angaben der Polizei sprühte der Mann mit dem Spray in Richtung eines 47-Jährigen, der dadurch verletzt wurde. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung, die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an.