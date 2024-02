Mann kommt nach Raub auf Wangener Geschäft in Haft

Nach einem Raub auf ein Wangener Geschäft in der Lindauer Straße am Dienstagnachmittag befindet sich ein 59-Jähriger mittlerweile in Untersuchungshaft. Der Mann stahl Geld aus der Kasse und verletzte dabei die Verkäuferin, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilen.

Räuber ist polizeibekannt

Nach ersten Erkenntnissen der Kriminalpolizei Ravensburg soll der Mann am Dienstag kurz vor 15 Uhr den Laden betreten und Geld gefordert haben. Im weiteren Verlauf soll er die Verkäuferin körperlich angegangen und das Geld aus der Kasse genommen haben, heißt es weiter. Dabei sei die 55-Jährige leicht verletzt worden.

Im Anschluss flüchtete der polizeibekannte Tatverdächtige, wurde jedoch laut Mitteilung bei einer sofort eingeleiteten Fahndung von einer Streife festgenommen. Der Mann wurde dann am Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt, der auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg „Untersuchungshaftbefehl wegen Raubes“ erließ. Der 59-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Er steht darüber hinaus im Verdacht, in jüngster Vergangenheit weitere Straftaten im Wangener Stadtgebiet begangen zu haben, heißt es abschließend.