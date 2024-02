Mann fährt ohne Führerschein und Versicherung,

Einen Treffer landeten Beamte des Polizeireviers Wangen, als sie am späten Donnerstagabend im Wangener Norden einen Pkw-Lenker kontrollierten, der zuvor durch seine überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen war. Im Rahmen der Überprüfung ergaben sich bei dem 25-Jährigen laut Polizeibericht deutliche Anzeichen einer Betäubungsmittelbeeinflussung. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, weswegen die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Außerdem zeigte sich, dass dem Fahrer in Deutschland die Fahrerlaubnis bereits zurückliegend entzogen worden war und dass die Kennzeichen am benutzten Fahrzeug entstempelt waren. Dem 25-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Benutzung eines nicht zugelassenen Fahrzeugs und Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss zu verantworten haben.