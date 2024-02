Mann fährt mit über zwei Promille mit E-Scooter

Beamte des Polizeireviers Wangen haben am Mittwochmorgen kurz nach 2 Uhr einen alkoholisierten 32-jährigen E-Scooter-Fahrer im Stadtgebiet angehalten. Nachdem die Streife bei dem Mann starken Alkoholgeruch wahrnahm und ein Atemalkoholtest mehr als zwei Promille anzeigte, musste der 32-Jährige die Beamten zu einer Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Ihm droht nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, so die Polizei.