Weil er nicht das Geld dazu hatte, sich auf Rezept in der Apotheke Medikamente gegen seine Schmerzen zu kaufen, hat ein Krebskranker Betäubungsmittel selbst angebaut, um sich zu therapieren ‐ bis der Ex-Freund seiner Tochter ihn „verpfiff“.

Unter anderem wegen des unerlaubten Herstellens und Besitzes von Drogen in nicht geringer Menge verurteilte ihn jüngst das Schöffengericht am Amtsgericht Wangen zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten.

Auf der Anklagebank saß ein tumorkranker Mann

Wie viele Drogen-Setzlinge es letztlich waren, die er in seiner Wohnung in Wangen aufzog, trocknete und teilweise auch mit Gewinn verkaufte, wie viel Gramm Marihuana, Haschisch und Kokain er zum Eigenbedarf besaß, schien im Verlauf der Verhandlung in den Hintergrund zu rücken.

Da saß ein kranker Mann, der aufgrund eines Tumors unter starken Schmerzen an mehreren Körperstellen litt, dem die Zähne nicht mehr hielten, und der sich selbst helfen wollte, da ihm die finanziellen Mittel für den legalen Medikamenten-Weg fehlten.

Wir haben es hier mit einem deutlich kranken Angeklagten, befand der Verteidiger des Mannes in mittlerem Alter.

Und dieser Einschätzung wollten weder Richter, noch Schöffen und Staatsanwalt widersprechen. Der Mann hat kein eigenes Einkommen, lebt von der Unterstützung Angehöriger, da er sich nicht um Behördenhilfe bemüht.

Aufzuchtsfeld im Keller entdeckt

Ende vergangenen Jahres war die illegale Drogenbeschaffung aufgeflogen und das Verfahren gegen den Angeklagten in Gang gekommen, wie ein ermittelnder Polizeibeamter im Zeugenstand berichtete. Bei einer Wohnungs- und Kellerdurchsuchung waren ein Aufzuchtsfeld und Drogen gefunden worden, außerdem in einem Kleiderschrank eine Schreckschusspistole mit Munition.

Zehn Jahre ist es her, dass der Angeklagte vom Amtsgericht Tettnang wegen des gemeinschaftlichen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Aus den Niederlanden hatte er mit anderen mehr als 2000 Gramm Haschisch nach Deutschland geschmuggelt, die man im Raum Friedrichshafen verkaufen wollte.

So argumentierte die Staatsanwaltschaft

Die Tatvorwürfe rund um den Drogenbesitz und -anbau hätten sich in der Verhandlung vollauf bestätigt, betonte der Staatsanwalt in seinem Plädoyer. Der Angeklagte hatte die Vorwürfe einräumte. Beim geforderten Strafmaß berücksichtigte der Staatsanwalt die gesundheitlichen Probleme des Angeklagten. Auf wackligem Boden stehend, aber immerhin, sah er seine positive Sozialprognose. Dafür spreche die Unterstützung der Eltern und die Fernbeziehung mit einer Freundin im Ausland, so dass der Staatsanwalt eine Bewährungsstrafe von 22 Monaten und die Zusammenarbeit mit einem Bewährungshelfer für die Dauer von zwei Jahren vorschlug.

Verteidiger Marc Ziegler sprach von einem „vollumfänglichen Geständnis“ seines Mandanten und bat, im Urteil dessen Krankheitsgeschichte zu würdigen. Um mit seinen Schmerzen klarzukommen habe der Angeklagte die Drogen angebaut. Die Kosten auf Rezept (26 Euro pro Gramm) seien für ihn nicht machbar gewesen. „Wir haben hier einen deutlich minderschweren Fall“, bat er um ein mildes Urteil.

Diese Urteil fällte das Schöffengericht

Richter Max Seemann und seine Schöffen verurteilten den Mann zu einer Bewährungsstrafe von 18 Monaten samt Unterstützung durch einen Bewährungshelfer für die Dauer von drei Jahren. Man habe die Krankheitsgeschichte des Angeklagten im Urteil nicht vergessen, sagte der Vorsitzende in der Urteilsbegründung. „Sie sind ein kranker Mensch, gezeichnet auch von langen Suchtproblemen“, stellte der Richter fest.