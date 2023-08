Soll es in Wangen eine autofreie Altstadt geben — und in welcher Form? An vier Wochenenden hatte die Stadtverwaltung einen Test angesetzt, Autos aus der Altstadt ausgeschlossen und damit Erfahrungswerte geschaffen. Die „Schwäbische Zeitung“ hatte ihre Leser aufgefordert, ihre Meinung zum Thema und Lösungsvorschläge einzureichen. Die Antworten sind vielfältig.

Mehr Nach– als Vorteile durch eine autofreie Innenstadt sieht Friedrich Müller aus Maria–Thann. „Jede Fahrt nach Wangen in die Stadt würde mindestens eine halbe Stunde länger dauern, wenn die Innenstadt gesperrt würde“, glaubt er und würde daher weniger oft in die Stadt kommen, „zum Nachteil der Geschäfte, der Gastronomie und dem Leben in Wangen“.

Seiner Vorstellung nach sollte die Innenstadt nur für Feste kurzzeitig und begrenzt gesperrt werden und ansonsten weiterhin befahrbar sein wie bisher — und Parkmöglichkeiten besser genutzt werden. „Warum z. B. stehen am Anfang der Bindstraße (vom Kreuzplatz her) Pfosten, die das Parken verhindern?“

Es gibt schon funktionierende Maßnahmen

Dass er es schätzt, in die Stadt „rein zu fahren und jemanden abzusetzen oder Kleinstbesorgungen zu machen“, lässt Siegfried Hülsbusch aus Haslach wissen. Er schreibt: „Wangen ist durch Fußgängerzonen und Einbahnstraßen sehr entschärft worden. Eine autofreie Altstadt macht Wangen nicht zu einer lebendigen Stadt.“

Entschieden gegen eine autofreie Altstadt spricht sich Monika Hornung aus. „Wenn ich was brauche, fahre ich in die Stadt, die letzten Wochenenden habe ich einen großen Bogen um die Stadt gemacht und bin in andere umliegenden Städte gefahren“, teilt sie mit und empfand bereits die vier Probewochenenden als „eine Frechheit. Sonst, wenn man vom Friedhof kommt, fährt man kurz durch und kauft ein Eis oder mal schnell ein leckeres Stückchen von Pierre. Aber all das ist nicht mehr möglich“. Sie fürchtet den „Tod einer florierenden Geschäftswelt“ und verweist, obwohl selbst gut zu Fuß, auch auf ältere und gehbehinderte Menschen, die für Einkäufe in die Stadt fahren können müssten.

Autofrei Ja — aber mit freiem Zugang für den Stadtbus

Ganz anders sieht es es offenbar Stefan Dannecker: „Ich bin seit zehn Jahren Hausarzt hier. Ich wäre schon lange dafür, beziehungsweise halte es für dringend notwendig“. Er ist nicht der einzige Befürworter. „Die vier Wochenenden zur autofreien Innenstadt finde ich toll“, sagt Heinz Harbs. Ob Bindstraße oder Schmiedstraße, bei schönem Wetter draußen an der Straße zu sitzen ohne Autoverkehr „ist einfach schön“. Der Wangener hat allerdings noch eine Empfehlung: „Der Stadtbus und Lieferanten sowie Anreiner sollten Zugang haben.“

Auch Dietrich Kauffmann spricht sich generell für eine weitgehend autofreie Innenstadt aus, zumindest an Wochenenden im Sommer. Der Wangener wünscht sich allerdings, dass „der öffentliche Nahverkehr mit einer Linie vom Kreuzplatz durch die Bindstraße zum Eselberg und weiter durch die Schmidstraße und Herrenstraße zum Ravensburger Tor im 20– bis 30–Minutentakt geführt“ wird. Pflegedienste sollten, so sein Vorschlag, mietweise in leerstehenden Wohnungen über Geschäften einziehen, damit Wege zu Hilfsbedürftigen verkürzt werden.

Bei den altstadtnahen Parkplätzen scheiden sich die Geister

Elisabeth Schneider findet eine autofreie Altstadt zwar auch „wünschenswert und angenehm“. Ihr fehlen in Wangen allerdings „genügend kostenfreie Parkplätze stadtnah“. Sie hat ihr Einkaufsverhalten deshalb bereits geändert, wie sie schreibt, und fährt nach Leutkirch und Bad Wurzach.

Dass man das auch anders sehen kann, wird aus Klaus Fischers Einschätzung deutlich. Er hat zudem eine Idee: „Wäre es nicht eine brauchbare Alternative, wenn man die Sperrung von Samstag 14 bis Sonntag 6 Uhr machen würde?“ Samstags schließe der Großteil des innerstädtischen Handels gegen 13 und 14 Uhr. „Und da neben dem P14, der fünf Gehminuten von der Innenstadt entfernt ist, auch der P1 beim Milchpilz und der Parkplatz an der Argenhalle beparkt werden können, wäre das sicher auch für die Gastronomie eine denkbare Lösung“, findet er.

„Ich bin für eine autofreie Altstadt. Aber warum muss alles so umständlich gehandhabt werden“, positioniert sich auch Klaus Ohmayer und schlägt vor, die Altstadt „von Samstag, wenn alle Geschäfte geschlossen haben (17 Uhr?) bis Sonntag (23 Uhr?) autofrei zu machen“. Dabei müssen Hotelgästen zum Be– und Entladen Zufahrt gewährt und Anwohnern eine Ausnahmegenehmigung erteilt werden, findet er. „Einbußen für die Gastronomie kann ich nicht gelten lassen, weil vor und nach einem guten Essen ein kleiner Spaziergang nicht schadet.“

Testphase wird auch wegen Umsetzung kritisiert

Kritik an der Umsetzung der Testphase gibt es von Renate Peter aus der Spitalstraße: „Wir kann man eine solche Maßnahme so kurzfristig, unvorbereitet und dilettantisch angehen?“ Sie beschreibt eine zu knappe und kurzfristige Information. „Bei einer Rücksprache mit den Betroffenen hätte sich herausgestellt, dass gehbehinderte Personen nach Hause oder zum Arzt gelangen müssen“, führt sie an und verweist unter anderem auch auf Paketdienste, Hotelgäste und Anwohner, die Dinge ein– oder ausladen müssen, oder die bei nächtlichem Heimkommen wohnungsnah parken wollten. Peter erlebte die Stadt an den entsprechenden Testwochenenden als „total verödet, eine absolut triste Stimmung. So ruiniert man eine blühende Stadt — wirtschaftlich und touristisch“.

Auf die Suche nach einem Kompromiss hat sich Sibylle Truckenmüller gemacht. Sie findet „für Geschäfte, wie für Menschen, die schlecht zu Fuß sind und auch für die Lebendigkeit und Geschäftigkeit der Stadt, sollte es möglich sein in die Altstadt hineinzufahren“ — wünscht sich aber ein „Tempolimit und dieselben Vorschriften wie in einer Spielstraße. Die Fußgänger und Radfahrer sollten den Vorrang bekommen“.

Entscheidung zwischen „Wohnstadt“ und „Einkaufsstadt“

Keine Kompromisslösung in der Frage sieht Heidi Ewert: „Grundsätzlich muss man sich wohl entscheiden, ob man eine „Wohnstadt“ schaffen will in Wangens Stadtkern oder eine „Einkaufsstadt“. Beides geht nicht“, findet sie und hat für sich als Bewohnerin eines eingemeindeten Dorfs eine Haltung gefunden. „Wenn ich mein Auto vom Dorf ins Zentrum von Wangen bewege, dann habe ich eine Liste von Erledigungen abzuarbeiten und das macht ja auch Sinn, dass man eine Fahrt macht und dann viele Dinge aufs Mal erledigt. Also wäre für mich eine autofreie Altstadt ganz klar contraproduktiv“. Sie fände eine solche aber auch „nicht tragisch“.