Die Bauarbeiten an der Herfatzer Brücke und am neuen Waltersbühl-Kreisel nähern sich ihrem Ende entgegen. Für Autofahrer, Radler und Fußgänger handelt es sich dabei aber nur um eine Verschnaufpause auf der B 32.

Denn nach der Landesgartenschau im kommenden Jahr kommt auf Wangen eine weitaus größere und langwierige Baustelle zu: der Bau der Bahnunterführung. Jetzt gibt es erstmals Details, wie die auf rund vier Jahre angelegten Arbeiten ablaufen sollen.

Wie werden die Arbeiten getaktet?

Insgesamt sind sie in zwölf Phasen unterteilt, angefangen mit Rodungen, dem Bau eines provisorischen Bahnübergangs und einer übergangsweisen Umgehungsstraße. Sie soll teils parallel zur heutigen B32 verlaufen.

So soll der Verkehr an der Großbaustelle am Bahndamm entlang geführt werden: Von der Ravensburger Straße, geht es über die Zeppelinstraße, die Verlängerung der Praßbergestraße und die provisorische Baustellenumfahrung (beides grün gekennzeichnet). Die roten Kreuze kennzeichnen Stellen, die ganz oder teilweise gesperrt werden. (Foto: Stadt Wangen )

Enden werden die Arbeiten nach momentanem Zeitplan rund 50 Monate später mit deren Rückbau und dem Bau der Geh- und Radwege. In der Zwischenzeit sollen insgesamt drei Brücken entstehen, die B32 darunter gelegt sowie die Praßbergstraße über die B32 hinweg verlängert und an die Zeppelinstraße angebunden werden.

Wo liegt der Knackpunkt des Plans?

Entscheidend dürfte die fünfte Bauphase sein, wie Baudezernent Peter Ritter in der jüngsten Gemeinderatssitzung verdeutlichte. Denn dann wird die Bahnstrecke für sechs Tage gesperrt. Geplant ist das für das Jahr 2027 und die Sperrung ist schon jetzt inklusive des Zeitrahmens bei der Bahn beantragt. Verzögern sich die bis dahin laufenden Arbeiten, dürfte das den Zeitplan massiv unter Druck bringen. Denn, so erklärte Ritter, es sei schwierig, einen späteren Termin für die Sperrung genehmigt zu bekommen. Also konstatierte er: „Dann muss es passieren.“

Ist der Zeitplan überhaupt realistisch?

Zumindest stehen hinter ihm Fragezeichen. Eigentlich soll es 2025 losgehen. Dieses Ziel basiert aber auf einem Zeitrahmen, der teilweise schon gesprengt ist. So ist das derzeit laufende Planfeststellungsverfahren deutlich später gestartet als gedacht. Und dessen Ende hängt vom Aufwand für die Bearbeitung der von Behörden wie Privaten eingehenden Stellungnahmen und deren Anzahl im Rahmen der offiziellen Anhörung ab. Ritter berichtete, dass von betroffenen Anliegern 79 Äußerungen beim federführenden Regierungspräsidium (RP) eingegangen sind. Behörden und andere Institutionen haben dafür noch etwas länger Zeit.

Was ist der Kern der Stellungnahmen?

Der von Anliegern ist weitgehend bekannt: Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Kritik an der geplanten Verkehrsführung nach Eröffnung der Bahnunterführung. Deshalb hatten eine Gruppe um Thomas Hölz und Patrick Boche Anfang Oktober eine Interessengemeinschaft gegründet. Sie hält es für widersinnig, mit viel Aufwand und Geld einerseits Überführung und Schranken zu beseitigen, um andererseits zwei neue Ampelanlagen vor und nach den drei neuen Brücken einzurichten ‐ und zwar an den Einmündungen von Zeppelin- und Gegenbaurstraße auf die B32. Hinzu kommt eine weitere: die bestehende an der Einmündung der Leutkircher Straße.

Wie steht die Stadt dazu?

Eigentlich wollte die Stadt ein Zeichen setzen und sich zumindest teilweise an die Seite der Anwohner stellen. Deshalb schlug sie in ihrem Entwurf der offiziellen Stellungnahme ‐ dem eigentlichen Anlass, weshalb die Bahnunterführung jetzt Thema im Rat war ‐ vor, das RP möge doch nochmals prüfen, ob es nicht zwei Kreisverkehre geben könnte: an der Einmündung der Zeppelinstraße auf die B32 und an der künftigen Ecke Praßbergstraße/Zeppelinstraße (in etwa auf Höhe der derzeitigen Flüchtlingsunterkünfte).

Zumindest Ersteren stellte sie in ihrem Beschlussvorschlag aber selbst in Frage. Beengter Platz, Eigentumsverhältnisse und topografische Lage einer künftig Richtung Hergatz wegen der Unterführung noch steiler abfallenden B32, „machen es schwierig, hier einen Kreisverkehr zu realisieren“. Außerdem dürfe die erneute Prüfung nicht mehr zur Verzögerung des Verfahrens führen. „Wir können nicht nochmal warten, wir brauchen diese Unterführung“, so Baudezernent Ritter.

Weshalb kam es zu dieser Bitte nicht?

Eben wegen genau dieser Befürchtung. „Die Forderung der Stadt ist illusorisch“, sagte SPD-Stadtrat Gerhard Lang. „Sie muss unweigerlich zu Verzögerungen führen. Wir legen uns damit selbst Steine in den Weg.“ Die Kreisverkehre hält er selbst zwar für nötig, für deren Prüfung reichten aber die Stellungnahmen der Interessengemeinschaft ‐ und schon die drohten die weitere Planfeststellung in die Länge zu ziehen.

OB Michael Lang und die anderen Fraktionen stiegen auf Gerhard Langs Appell ein, weshalb der entsprechende Passus letztlich wieder gestrichen wurde. Deshalb liest sich der wesentlichste Punkt der städtischen Stellungnahme nun kurz und knackig: „Die Stadt Wangen im Allgäu begrüßt die Planung zum Planfeststellungsverfahren B32 Bahnübergang ausdrücklich und wünscht eine baldige Realisierung des Projektes.“

Gab es dafür ein einmütiges Votum?

Nein ‐ und zwar, weil Teile der GOL das Projekt nach Jahrzehnten der Planung inzwischen generell für „aus der Zeit gefallen“ halten, wie es Ulrich Bauer formulierte. Es sei von Anfang an vor allem auf einen flüssigeren Autoverkehr ausgelegt worden und passe inzwischen nicht mehr zu den Zielen der Verkehrswende.

Deshalb plädierten er, Fraktionschefin Doris Zodel und Hannah Roggosch dafür, den Bau der Bahnunterführung nochmals auf Sinnhaftigkeit zu überprüfen. Laut Bauer könnten kürzere Wartezeiten auf der B32 durch modernere Technik an den Schranken erreicht werden ‐ zumal die Straße auf der ausgelasteten Schienenstrecke ohnehin kaum mehr als von drei Zügen stündlich gequert werden könne.

Bauer ergänzte die Forderung durch eine Reihe von Verbesserungsvorschlägen im Detail für die mehr als vierjährige Bauzeit. Einer davon fand ‐ statt der Kreisverkehre ‐ Eingang in die Stellungnahme der Stadt. Deshalb soll das RP jetzt den Bau eines breiteren provisorischen Bahnübergangs prüfen, da dort bislang nicht an die Fußgänger gedacht worden sei. „Das ist ein großer Fehler“, so der GOL-Mann.

Unabhängig davon widersprach Christian Natterer (CDU) den generellen Fragezeichen, die Teile der GOL hinter das Mammutprojekt setzten: „Was heißt hier Mobilitätswende? Auch E-Autos und Busse stecken an den Schranken fest.“ Jetzt sei es an der Zeit, „einen Knopf dran zu machen“. Er ergänzte: „Sonst diskutieren wir noch 20 Jahre lang.“ Und Reinhold Meindl (Freie Wähler) warnte vor einem „Zerreden“ jedes Bauprojekts.

Welche Einschränkungen wird es während der langen Bauzeit geben?

Eine Menge, und zwar für alle Verkehrsteilnehmer ‐ wenngleich alle Beteiligten diese mit der teils parallel zur B32, teils über die Zeppelin- und die Verlängerung der Praßbergstraße verlaufenden Behelfsstraße erträglich gestalten wollen. Dennoch muss die Bundesstraße zweimal und für insgesamt rund sechs Monate komplett gesperrt werden. Umgeleitet wird der Verkehr dann ‐ wie bereits in diesem Jahr wegen des Neubaus der Herfatzer Brücke ‐ vor allem über Primisweiler und an Niederwangen vorbei. Zudem rechnet die Stadt mit einer generellen Zunahme des innerstädtischen Schleichverkehrs.

Welche großen Fragen sind noch zu klären?

Laut Stadt zum Beispiel, wie der Verkehr auf der B32 nach der Fertigstellung der Unterführung zwischen Gegenbaur- und Leutkircher Straße geordnet werden soll ‐ einem recht kurzen Abschnitt mit nach Stand der Dinge dann zwei Ampeln. Nach wie vor offen ist außerdem, wie es mit dem Zentralen Omnibusbahnhof weitergehen soll. Ursprünglich sollte er komplett auf die andere Seite des Bahndamms, Richtung Zeppelinstraße, verlegt werden.

OB Lang hat inzwischen aber mehrfach dafür plädiert, Teile an Ort und Stelle, also gegenüber des Bahnhofsgebäudes, zu belassen. Zumindest teilweise der Stadtbus und andere, Richtung Osten verkehrende Linien, sollten dort weiter halten können. Dahinter steckt ein Kernproblem: Denn ist die Bahnunterführung einmal fertig, sind Bahnhofstraße und B32 nicht mehr miteinander verbunden. Zumindest einige Busse müssten dann Umwege nehmen.