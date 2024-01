Das Westallgäu-Klinikum in Wangen freut sich über sein Neujahrsbaby. Acht Stunden nach dem Jahreswechsel war es so weit: Malte Benkelmann, 3650 Gramm schwer, 56 Zentimeter groß, erblickte das Licht der Welt. Seine Eltern Natalie Benkelmann und Kevin Hänel stammen aus Kißlegg und waren nach der natürlichen Geburt ihres ersten Kindes überglücklich, teilt die Oberschwabenklinik (OSK), zu der das Wangener Haus gehört, mit. Das allererste Neujahrsbaby im Kreis Ravensburg kam ein paar Stunden zuvor in Ravensburg zur Welt.

Ein selbstgemachtes Wollmützchen, das schenkte die Geburtsklinik in Wangen dem neuen Erdenbürger - wie jedem Baby, das in der Allgäustadt geboren wird. Am Westallgäu-Klinikum entwickelte sich die Geburtenstatistik laut Pressemitteilung entgegen dem nationalen Trend positiv. Während in ganz Deutschland die Geburtenzahlen in den ersten neun Monaten des Jahres 2023 um 7,4 Prozent zurückgegangen seien, kamen in Wangen neun Kinder mehr zur Welt als noch 2022, nämlich 337 Mädchen und 324 Jungen und damit insgesamt 661 Babys. Damit erfülle die Wangener Geburtsklinik ein für ihren Fortbestand nötiges Kriterium, einen stabilen Leistungsumfang von 600 bis 800 Geburten im Jahr.

Emma Klara war schneller

Das erste Baby des Jahres 2024 im Landkreis Ravensburg war Malte am Wangener Krankenhaus indes nicht. Das kam bereits um 2.04 Uhr im Ravensburger Elisabethenkrankenhaus (EK) zur Welt und heißt Emma Klara. Eben hatte ihre Mama Martina Schnetz aus Amtzell noch das Silvesterfeuerwerk aus ihrem Zimmerfenster im EK bestaunt, wo sie nach einem Blasensprung bereits seit Donnerstag lag, da setzten die Wehen ein. Ihr Partner Christoph Bertsch-Weber hat es gerade noch geschafft, rechtzeitig zur Geburt seiner 2370 Gramm schweren und 47 großen Tochter einzutreffen.

Ein weiteres Kind des neuen Jahres hatte übrigens einen abenteuerlichen Start ins Leben: Es war am 1. Januar gegen 7 Uhr im Auto zur Welt gekommen, ehe es kurz darauf zur postnatalen Betreuung im EK in Ravensburg aufgenommen wurde. Baby und Mutter sind wohlauf, wie die Pressestelle der Oberschwabenklinik, zu der auch das EK gehört, mitteilt. In dem Ravensburger Haus kamen im vergangenen Jahr 1509 Kinder zur Welt.