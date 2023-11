Wangen

„Mahnwache für Frieden an allen Brennpunkten der Welt“ auf dem Wangener Marktplatz

Wangen / Lesedauer: 1 min

Die „Mahnwache für den Frieden ‐ Solidarität mit der Ukraine“ wird nach der verlängerten Sommerpause am Mittwoch, 8. November, unter dem Motto „Mahnwache für Frieden an allen Brennpunkten der Welt“ in Wangen fortgesetzt.

Veröffentlicht: 02.11.2023, 14:36 Von: sz