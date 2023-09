Der Verband Baden-Württembergischer Omnisbusunternehmen (WBO) hat am Samstag erstmals zu einem „Tag des Busses“ eingeladen. Unter dem Motto „Ran ans Lenkrad“ sollte die WBO-Aktion einerseits auf den aktuellen Fahrpersonalmangel aufmerksam machen, und anderseits Menschen begeistern für den Beruf der Busfahrerin und des Busfahrers.

In Baden-Württemberg fehlen derzeit 2500 Busfahrerinnen und Busfahrer ‐ Tendenz steigend. Die Gewinnung neuen Personals steht daher ganz oben auf der Prioritätenliste. Sohler-Reisen (Wangen), Müller Reisen (Bad Waldsee), Omnibus Grabherr (Waldburg) oder Ehrmann Reisen (Bad Wurzach) wollen an diesem Samstag als regionale Busunternehmer für die Vielfalt, Familienfreundlichkeit, Flexibilität und Umweltfreundlichkeit dieses Berufes werben.

Ein Bus aus dem Jahr 1954

Auf dem Betriebshof des Busunternehmens Sohler in Hiltensweiler hatten interessierte Gäste die einzigartige Gelegenheit, selbst einen Bus zu fahren und einen Blick in den aufregenden Beruf des Busfahrers zu werfen. Auch eine Oldtimerrundfahrt mit einem Bus aus dem Jahre 1954 konnte so manchen Mitfahrer verzaubern, und brachte ihn mit nostalgischem Charme in die Vergangenheit des Bustouristik zurück.

Es knattert, stottert, ächzt und vibriert lautstark, als Busfahrer Erich Netzer seinen alten Oldtimerbus, ein Kässbohrer O 3500 aus dem Jahre 1954, anwirft: „Von diesem Exemplar gibt es nur noch ganz wenige“, sagt er stolz. Im Jahre 2000 wurde der Bus von der Firma Sohler originalgetreu restauriert.

Das Nostalgiefahrzeug mit einem Mercedesmotor, kurzem Radstand, offenem Dach und den original grünen Sitzen steht daher gut gepflegt da, und wird nur noch zu ganz besonderen Anlässen vorgeführt. Der 90-PS Motor ist auch noch gut in Schuss, trotz der 723.000 km, die das Tachometer anzeigt. „Vermutlich sind es viel mehr Kilometer, die der alte Karren auf dem Buckel hat“, meint Erich Netzer lächelnd und lädt ein zu einer Rundfahrt von Hiltensweiler bis nach Wangen und zurück.

Gepäck auf dem Dach verstaut

Süße Nostalgie! Die 20-minütige Busfahrt im Oldtimerbus bringt die Mitreisenden zurück in die Anfänge der Bustouristik. Anfangs ist die Firma Buchmann, die zunächst im Besitz dieses Busses war, mit diesem Fahrzeug bis nach Italien gereist, das Gepäck auf dem Dachständer des Busses verstaut. Jetzt, nach fast 70 Jahren, rattert und knattert der Oldie über die Wangener Pflastersteine.

Bei jeder Bodenwelle wird das Sitzfleisch ordentlich durchgerüttelt und massiert. Der frische Wind pfeift einem um die Ohren, denn das offene Dach bläst kühle Herbstluft ins Innere. Zufriedene, lächelnde Fahrgäste, und vor einer Ampel, die plötzlich auf Rot schaltet, zeigt sich, dass auch die alten Bremsen noch gut funktionieren. Eine begeisternde Nostalgie-Busfahrt wie anno dazumal. Und heute?

Immer mehr Busfahrerinnen

Uns fehlen in Baden-Württemberg mindestens 2.500 Busfahrer, sagt Silke Geiger, die beim WBO zuständig ist für Tarif und Personal.

„Und wir brauchen eigentlich vor allem Frauen.“ Mittlerweile gäbe es immer mehr Frauen, die diesen Beruf für sich entdecken. Er sei gut zu vereinbaren mit Familie und Kindern, besonders in Teilzeitarbeit. „Man deckt die Spitzenzeiten ab, die in der Regel zwischen 6 und 8 Uhr in der Frühe liegen.“

Auch das Busunternehmen Sohler beschäftigt inzwischen einige Busfahrerinnen, die die Ausbildung erfolgreich absolviert haben. Diese ist allerdings recht kostspielig: In Deutschland zahlt man dafür zwischen 10.000 und 12.000 Euro, während die Ausbildung in Österreich für nur 2500 Euro zu haben ist.

Einmal selbst an den Lenker

„Fahren sie selbst einmal Bus!“ Dieser Einladung konnte man kaum widerstehen. Auf dem Werksgelände der Holzverarbeitungsfirma Bernhard durfte man sich in Begleitung eines Fahrlehrers hinters Steuer setzen. Henriette (die gerade ihren Autoführerschein macht), Christoph und Johanna Kimpfler sind als erste an der Reihe: „Macht Spaß!“ Darüber waren sich alle einig.

Beim Berichterstatter stieg der Respekt vor dem Busfahrerberuf enorm. Worauf man alles achten muss! Nicht nur aufs richtige Lenken, Gas geben, Kupplung schalten und Bremsen, sondern auch ständigen Blickkontakt halten zu den großen Seiten- und Rückspiegeln, Seitenabstände ‐ und natürlich auch zu den Fahrgästen, für die man Verantwortung trägt.

Und die seien nicht immer einfach, sondern würden zunehmend ungeduldiger und teilweise aggressiver, wie Silke Geiger berichtete. Trotzdem, so betont sie, sei Busfahrer ein toller Job.