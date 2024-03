In dieser Woche ist es ordentlich vorangegangen mit dem Aussichtsturm auf dem Gelände der Landesgartenschau in Wangen. Was lange nur auf Plänen zu sehen war, steht nun am Schönbühlhang. So sieht die Turmbaustelle aus der Vogelperspektive aus.

Mit dem Bau des 22 Meter hohen Aussichtsturms begeben sich die Stadt Wangen als Bauherrin und die Universität Stuttgart als Forschungsprojektträger auf neues Terrain. Der Turm in innovativer Bauweise besteht nach Beschreibung der Landesgartenschau GmbH aus einer Holzkonstruktion aus zwölf Zentimeter dünnen, gekrümmten Platten. Diese entstehen durch das Verkleben von feuchten Holzlamellen. Durch den Trocknungsprozess verziehen sich die Platten in die vorgesehene Form.

Der Turm ist in der Stadt nicht unumstritten. Über seinen Bau wurde lange diskutiert. Vor allem über die Frage, ob es sich bei Baukosten von mehr als zwei Millionen Euro um sinnvoll investiertes Geld handelt, war man sich uneinig.

Die Landesgartenschau findet in Wangen im Allgäu vom 26. April bis 6. Oktober 2024 statt.