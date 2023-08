Lotto–Museumspreis für Städtische Museen

Sie sammeln, vernetzen, inspirieren und beschreiten neue Wege in der Vermittlung. Diese wertvolle Arbeit privater, kommunaler oder vereinsgetragener Häuser würdigt laut Pressemitteilung der Lotto–Museumspreis Baden–Württemberg. Der eXtra–Preis und 15.000 Euro gehen in diesem Jahr an die Städtischen Museen Wangen. Den Hauptpreis erhält das Ludwigsburg Museum im MIK und damit 30.000 Euro.

Fast 60 Museen aus dem ganzen Land hatten sich um die mit insgesamt 45.000 Euro dotierte Auszeichnung beworben, die jährlich von Lotto Baden–Württemberg in Kooperation mit dem Museumsverband vergeben wird. Die Verleihung findet am Samstag, 25. November, in Ludwigsburg statt.

In Wangen ist eine kleine Museumslandschaft in mittelalterlichen Gebäuden entstanden, die durch Wehrgänge verbunden sind, heißt es in der Pressemitteilung. Die professionellen sowie ehrenamtlichen Museumsmacherinnen und -macher haben die komplette Sammlung einmal auf links gedreht. Jahrelanger Frühjahrsputz für Fortgeschrittene. So müsse man sich „die Metamorphose von der Rumpelkammer zum Schaudepot“ vorstellen. In mühevoller Kleinarbeit wurde die Sammlung der Stadt gesichtet, sortiert und hergerichtet. Über 6000 Objekte wurden digitalisiert und damit der Allgemeinheit zugänglich gemacht. Das im Mai eröffnete Schaudepot macht Museumsarbeit mit Führungen erlebbar. „Hier wurde gezeigt, wie man mit sehr viel Engagement und Unterstützung ein professionelles Sammlungsmanagement aufzieht. Der Mut, die Sammlung in den Fokus zu nehmen, was zunächst viel Arbeit und wenig Öffentlichkeitswirksamkeit mit sich bringt, ist preiswürdig. Das Schaudepot ist ein offenes Haus für Besucherinnen und Besucher. Der Restauratorin und den Sammlungspflegerinnen und -pflegern kann man hier im wahrsten Sinne über die Schulter schauen“, lobt die Jury.

Einmal jährlich zeichnet der Lotto–Museumspreis Beispiele für herausragende Ausstellungskonzepte, gelungene Kooperationen oder museumspädagogische Angebote nichtstaatlicher Museen aus. Bisherige Hauptpreisträger: 2015 das Ravensburger Museum Humpis–Quartier, 2016 das Polizeimuseum Stuttgart, 2017 das Schauwerk Sindelfingen, 2018 das Pfahlbau–Museum Unteruhldingen und 2019 das Museum im Ritterhaus Offenburg. 2020 gab es „MuseumsGlück“, bei dem sechs Gewinner ausgelost wurden. 2021 wurde das Dreiländermuseum in Lörrach, 2022 die Kunsthalle Tübingen ausgezeichnet