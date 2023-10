Lkw-Fahrer verursacht Karambolage mit vier Verletzten

Einen Auffahrunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen, vier Verletzten und Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro hat ein 20 Jahre alter Lkw-Fahrer am Mittwoch kurz vor 17.30 Uhr an der Niederwanger Kreuzung auf der L 320 verursacht. Das teilt die Polizei mit.

Der Lkw-Fahrer war in Richtung Wangen unterwegs und fuhr auf den VW Polo einer 71-Jährigen auf, die wegen stockenden Verkehrs stand. Der VW wurde auf den Fiat Punto eines davor befindlichen 49-Jährigen geschoben. In der Folge kollidierte der Fiat mit dem Heck eines VW Amarok. Sowohl die 71-jährige Fahrerin des Polo, die beiden Insassen des Fiat sowie der 24-jährige Fahrer des Amarok erlitten durch die Kollision leichte Verletzungen.

Die 71-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Um den Polo und den Fiat kümmerten sich Abschleppdienste.