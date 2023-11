Lichtspielhaus Sohler zeigt den japanischen Film Suzume am Montag, 4. Dezember und am Dienstag, 5. Dezember, jeweils um 20.15 Uhr. Zum Inhalt heißt es in der Pressemitteilung: Die junge elternlose Suzume verliebt sich in einen geheimnisvollen jungen Mann namens Sōta, der an verlassenen Orten nach Türen zur Unterwelt sucht. Diese muss er als Wächter schließen, da sonst Erdbeben und Zerstörung von einem aus der Tiefe hervorstoßenden Riesengeschöpf drohen. Sōta wird dabei von einer Katze verwandelt, und Suzume und er verfolgen diese durch das halbe Land, um den Zauber aufzuheben und Japan vor weiteren Erschütterungen zu bewahren.

Der Regisseur und Drehbuchautor Makoto Shinkai realisiert nach Your Name und Weathering With You wieder einen Film, der sich vielfach lesen und nicht einem Genre zuschreiben lässt. Die Figuren sind nach klassischer Animationsart gezeichnet - auch die detailreichen Landschafts- und Stadtpanoramen. Manchmal ergänzt Shinkai sie mit überwältigenden computergenerierten Sequenzen; das erinnert fast an den Rausch eines Videogames.