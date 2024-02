Levente Farkas hört bei der MTG Wangen auf

Die Trainersuche bei der ersten Mannschaft der MTG Wangen aus der Handball-Württembergliga ist so gut wie abgeschlossen. In den kommenden Tagen soll der Nachfolger von Sebastian Staudacher bekannt gegeben werden. Nun müssen sich die Allgäuer aber schon wieder auf Trainersuche begeben. Denn wie die MTG mitteilte, hört auch Levente Farkas aus privaten Gründen am Saisonende auf. Mit der zweiten Mannschaft der Wangener hat Farkas noch ein großes Ziel.

Zuletzt gab es zwei ganz knappe Niederlagen

Nach mittlerweile neun Niederlagen in Folge kämpfen die Handballer der MTG Wangen II in der Landesliga mehr denn je um den Klassenerhalt. Mit nur 3:21 Punkten sind die Allgäuer Tabellenletzter - nur noch sechs Partien stehen in dieser Saison an. Bitter für die Wangener: Die beiden jüngsten Partien gegen den TV Altenstadt (27:29) und beim HC Hohenems (28:30) verlor die MTG ganz knapp.

Gegen Altenstadt führte Wangen in der 56. Minute mit 26:25, schaffte es aber wieder nicht, wenigstens einen Punkt zu holen. In Hohenems brachte Axel Natterer die Wangener in der Schlussminute auf 28:29 heran, doch auch hier reichte es nicht für etwas Zählbares. „In den nächsten Wochen und Monaten setzen wir mit den Jungs noch mal alles daran, unser Saisonziel zu erreichen“, wird Farkas in einer Mitteilung der MTG zitiert. „Wir versprechen, dass wir bis zum letzten Spiel mit vollem Einsatz weiterkämpfen werden.“

Nach neun Jahren in Ravensburg kam der Wechsel nach Wangen

Farkas übernahm die Landesligamannschaft der MTG im Juni 2021 von Horst Kunkel. Zuvor hatte der Ungar viele Jahre beim TSB Ravensburg verbracht - zuerst vier Jahre als Spieler, später fünf Jahre als Trainer. Mit den Rams stieg Farkas in die Landesliga auf, dann allerdings auch wieder in die Bezirksliga ab. Nach der abrupt beendeten Corona-Saison 2019/20 hörte Farkas beim TSB auf.

Bei der MTG Wangen gelang es ihm, die Mannschaft in den vergangenen beiden Spielzeiten in der Landesliga jeweils als Fünfter erfolgreich zu etablieren. In dieser Saison tut sich die Mannschaft allerdings sehr schwer - der Abschied von Farkas hat laut des Sportlichen Leiters Timo Feistle aber nichts mit der aktuellen sportlichen Situation zu tun. „Wir hätten gerne die Zusammenarbeit mit Levi auch über die aktuelle Saison hinaus fortgesetzt und das unabhängig vom weiteren Saisonverlauf“, betont Feistle in der MTG-Mitteilung. „Gleichwohl respektieren wir seine persönlichen Gründe für diese Entscheidung, die er mir in mehreren Gesprächen mitgeteilt hat. Ich bin Levi sehr, sehr dankbar für seinen beispiellosen Einsatz für unsere Männer 2 in den letzten Jahren. Levi hat super Arbeit geleistet, zahlreiche Spieler weiterentwickelt und damit an das Niveau unserer Männer 1 herangeführt. Wir ernten jetzt aktuell im Erfolg unserer ersten Mannschaft in der Württembergliga auch die Früchte seiner Arbeit in den vergangenen Jahren.“

Die Planungen laufen zweigleisig

Für den Sportlichen Leiter der MTG hat die Suche nach einem Nachfolger bereits begonnen: „Ich bin optimistisch, dass wir schon bald eine sehr gute Lösung präsentieren können. Die Planung läuft derzeit zweigleisig. Wir müssen uns mit einer Rückkehr in die Bezirksliga auseinandersetzen. Dies würde aber nichts an der Ausrichtung und der Bedeutung der zweiten Mannschaft ändern“, versichert Feistle. „Sie soll weiterhin als Sprungbrett dienen für unsere jungen, talentierten Nachwuchsspieler und diesen die Möglichkeit geben, sich im Männerbereich zu entwickeln.“

Nach den beiden Niederlagen zu Beginn der Rückrunde sieht es für Wangen II nicht sonderlich rosig aus. „Es liegt insbesondere an einer sehr starken Landesliga, aber auch daran, dass wir diese Saison bislang nicht unser volles Potenzial auf die Platte bringen“, meint Feistle. Nach der für die Mannschaft überraschenden Entscheidung des Trainers soll der Fokus auf einen erfolgreichen Saisonabschluss gelegt werden. „Wir wollen in den verbleibenden Spielen versuchen, so viele Punkte wie möglich zu holen. Das ist die klare Erwartungshaltung von Mannschaft und Trainer“, sagt Feistle.

Die Familie rückt in den Vordergrund

Farkas will sich mehr um seine Familie kümmern. „Manchmal setzt das Leben die Prioritäten, ohne dass wir Einfluss darauf haben“, teilt der Trainer mit. „Jetzt ist es an der Zeit, dass die Familie in den Vordergrund rückt.“ Er hätte seine Arbeit bei der MTG „gerne mit vollem Einsatz fortgesetzt“, versichert Farkas.

Auch eine Rückkehr zum Wangener Vorzeigeclub schließe Farkas explizit nicht aus. „Der Verein hat einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen.“ Doch nach dem letzten Saisonspiel Mitte April trennen sich erst mal die Wege von Farkas und der MTG Wangen. „Ich bedanke mich für die Möglichkeit, die zweite Mannschaft der MTG über die letzten Jahre hinweg trainieren zu dürfen und für das entgegengebrachte Vertrauen von Seiten des Vereins und der sportlichen Leitung“, teilt Farkas weiter mit. „Ich bin überglücklich, dass ich meinen Teil zum großen MTG-Puzzle beitragen durfte.“