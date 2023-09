Letzte Wangener Argenbrücken schweben ein

Die letzten beiden Brücken im Landesgartenschaugelände werden noch im September eingehoben. Los geht es bereits am 14. September mit dem Bauwerk bei der Bahnbrücke, teilt die Stadt Wangen mit. Demnach wird die von der Wangener Firma Biedenkapp hergestellte Stahlbrücke in der Nacht auf Donnerstag angeliefert und morgens in den bereits bestehenden Fundamentblock eingespannt. Diese Fuß– und Radwegbrücke hat eine Gesamtlänge von knapp 24 Metern und ist rund vier Meter breit. Sie ist während der Landesgartenschau 2024 ohne Eintrittskarte passierbar, die Verbindung zwischen Gehrenberg und Stadion/ Schulzentrum bleibt so offen, heißt es weiter.

Als letzte Brücke wird am 28. September die Auwiesenbrücke vom ehemaligen Landfahrerplatz hinüber ins neue Wohngebiet eingehoben. Technisch anspruchsvoll ist das Bauwerk laut Mitteilung, weil schräg darunter der städtische Abwasserkanal verläuft, ein Tragrohr mit einem Durchmesser von 1,40 Metern. Zwei weitere Versorgungsleitungen werden ebenfalls unter der 24,5 Meter langen und vier Meter breiten Brücke geführt. Optisch bildet sie eine Besonderheit, denn sie wurde aus sogenanntem Cortenstahl gefertigt und hat deshalb eine gewollt rostige Anmutung, so die Stadt weiter. Beide Brücken werden vom Radnetz–Programm des Landes gefördert.