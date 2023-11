Lena Meyer-Landrut kommt nach Wangen

Ein echter Star bereichert im kommenden Jahr die Landesgartenschau in Wangen: Lena Meyer-Landrut wird einer der Top-Acts bei der Großveranstaltung in der Allgäustadt im kommenden Jahr. Das gab OB Michael Lang bei einem Termin bekannt, der eigentlich so gar nichts mit der Gartenschau zu tun hat.

Die Nachricht, dass die Sängerin, die vor 13 Jahren als erste Deutsche nach Nicole den Eurovision-Song-Contest gewann, platzte mitten hinein in Langs Rückblick auf die vergangenen 18 Jahre vor gerade volljährig gewordenen Wangenern. „Im Jahr 2010 hat Wangen auch den Zuschlag für die Landesgartenschau bekommen“, sagte er, also in jenem Jahr, in dem Lena Meyer-Landrut den prestigeträchtigen Gesangswettbewerb siegreich gestaltete.

Das werde ich ihr dann auch sagen, dass dieses Jahr bedeutend war für sie und für die Stadt Wangen, ergänzte der OB.

Der Termin ist noch nicht bekannt

Der Star wird also im Rahmen der Landesgartenschau auftreten. Einen genauen Termin nannte Lang aber noch nicht. Ebenso steht noch nicht fest, wie hoch die Eintrittspreise sein werden beziehungsweise wann der Kartenvorverkauf startet. Wobei klar ist, dass die normale Eintrittskarte für die Landesgartenschau nicht genügen wird, um bei Meyer-Landruts Auftritt dabei sein zu können.

Inhaber von Dauerkarten erhalten aber 20 Prozent Rabatt - so wie bei insgesamt rund fünf Top-Acts im Verlauf der rund halbjährigen Schau, für die man extra bezahlen muss. Als ersten davon hatte die Gartenschau GmbH kürzlich das Gastspiel von des Songwriters und Pop-Künstlers Montez bekannt gegeben. Er tritt am 6. September kommenden Jahres auf, der Vorverkauf dafür hat bereits begonnen.

Was ist mit der Feier für Jungbürger auf sich hat

Doch zurück zum Anlass, bei dem Michael Lang, das Kommen von Lena Meyer-Landrut ankündigte: die Jungbürgerfeier für jüngst volljährig gewordene Wangener. Seit 2006 lädt die Stadt dazu alle jungen Erwachsenen ins Rathaus ein. Coronabedingt war die Feier 2019 letztmals. „Dazwischen haben wir die Bürgerurkunden per Post versandt“, erklärte das Stadtoberhaupt auf Nachfrage .

290 junge Frauen und Männer gehören dem Jahrgang 2005 an, 31 folgten der Einladung ihrer Stadt. Mit der Feier wurden sie offiziell und feierlich in den Kreis der Erwachsenen aufgenommen. Lang erinnerte dabei daran, dass mit dem Erwachsenenwerden auch Pflichten verbunden sind und bat darum, an demokratischen Wahlen, passiv wie aktiv, teilzunehmen: „Die Demokratie, wie wir sie kennen, ist alles andere als selbstverständlich. Das zu verteidigen ist eine große, gemeinschaftliche Aufgabe.“

Ein Streifzug durch die Jahre

Dann ging es mit Bildern zurück ins Geburtsjahr der Jungbürger und den Jahren danach. Hannah, Emily, Anna bei den Mädchen, Robin, Jonas und Luca bei den Jungs führten 2005 die „Wangener Namenhitparade“ an. Angela Merkel wurde Bundeskanzlerin, in Wangen feierte der Fidelisbäck vor 18 Jahren sein 500-jähriges Bestehen. „Ich bitte euch, das Kino zu unterstützen, damit es erhalten bleibt“, sagte Lang beispielsweise zum Jahr 2014, als das Kino Sohler wieder öffnete.

Auch die Jugendveranstaltungen und -einrichtungen und alles rund um den Jugendgemeinderat, später dann auch zur Corona-Pandemie und ihren Folgen, hatten ihren Platz in der Bildergalerie. „Geht den Weg, der euch nahe liegt. Da kann man nicht falsch machen und ihn immer noch anpassen“, gab Lang als Ratschlag den jungen Erwachsenen mit auf den Weg. Musikalisch wurde die Feier von Leni Marka umrahmt.

Was junge Erwachsene von Wangen halten

Ela Coskun und Moses Keller berichteten vom Jugendgemeinderat - und darüber, dass Ende Dezember in Zusammenarbeit mit dem Verein Allgäus Finest Ende Dezember im Pförtnergebäude noch eine Ü16-Party geplant ist. Außerdem wird laut Moses Keller die Idee einer Miniramp auf dem Landesgartenschaugelände „endlich konkret“.

Apropos Landesgartenschau und die junge Generation. „Dort wird es während der Landesgartenschau immer donnerstags etwas für die Zielgruppe Jugend geben“, sagte OB Lang.

Und wie finden die jungen Erwachsenen ihre Heimatstadt? „Es gefällt mir hier gut“, sagte Leonhard Biggel, Industriemechaniker-Azubi: „Ich werde, Stand jetzt, hier bleiben und denke, dass alles passt.“

Ähnlich sieht es auch Vincent Reisacher, der dieselbe Ausbildung absolviert und erst vor zwei Jahren nach Wangen gezogen ist. Die Großstadt sei nicht so sein Ding: „Ich finde es eher auf dem Land super.“ Ob er allerdings hier wohnen bleibt, hängt seiner Aussage zufolge auch daran, ob er später übernommen wird oder aus beruflichen Gründen woanders seine Zelte aufschlagen muss.

Die Vor- und Nachteile Wangens

Sandra Kitzelmann, Schülerin des gesundheitswissenschaftlichen Gymnasiums in Ravensburg, will hingegen „eher weg“: „Für junge Leute gibt es hier eher wenig, wenn man feiern, shoppen, abends weggehen möchte.“ Ziel ihres späteren Studiums ist „möglichst eine Großstadt“. Danach kann sie sich eine Rückkehr nach Wangen vorstellen: „Auch, weil ja meine Familie hier ist.“

Schon „ein Leben lang“ wohnt Sophia Borkowski in Wangen, wo sie „weniger Möglichkeiten zum Weggehen“ ausmacht. Die Gymnasiastin des Sozialwissenschaftlichen Gymnasiums Ravensburg sieht für sich den „wahrscheinlichen Plan des Studiums“, auch abhängig davon, wie sich die eigenen Interessen entwickeln: „Ich werde das auf mich zukommen lassen.“ Borkowski sieht auch Vorteile, in Wangen zu wohnen: „Hier kenne ich mich aus. In der Großstadt kenne ich keinen so richtig.“