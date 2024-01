Leidenschaft und Qualität vereint

Die Gewinner der Wangener Sportlerehrung stehen fest. Wir stellen die Sieger in den jeweiligen Kategorien in einem kurzen Porträt vor. Heute: die MTG Wangen Handball-Herren 1, Mannschaft des Jahres 2023.

Teamgeist, Emotionen, Leidenschaft - es fallen einem viele Schlagworte ein, wenn man an die MTG Wangen Handballer denkt. In der vergangenen Saison wurde das junge und unbekümmert aufspielende Team Meister der Verbandsliga, stieg auf und machte in der Württembergliga genau dort weiter, wo es aufgehört hatte.

Mit Rang drei haben sich die Spieler um Trainer Sebastian Staudacher in der höchsten Liga im Handball-Verband Württemberg etabliert. Ziel ist es, in der Rückrunde nun an die Leistungen der Vorrunde anzuknüpfen und so lange wie möglich im Rennen um Platz zwei dabeizubleiben. Auf eines kann sich die (wohlgemerkt auch auswärtsstarke) Mannschaft dabei in jedem Fall verlassen: auf ihre Fans, auf jene berühmte „Hölle Süd“ in der meist ausverkauften Argensporthalle, die die eigene Mannschaft pusht und so manchem Gegner das Fürchten - oder zumindest das Nervöswerden - lehrt.

„Das gibt uns Rückhalt und trägt uns“, sagte Spieler Max Weber bei der Sportlerehrung. Die große Zuschauerzahl in Wangen ist selbst in höheren Ligen alles andere als gang und gebe. Auch den Fans gefällt, was in den Reihen der MTG Wangen seit Jahren Philosophie ist: Gespielt wird fast ausschließlich mit den in der eigenen Jugend ausgebildeten Eigengewächsen, die sich auch ihrerseits schon wieder um den Nachwuchs mühen und ihn trainieren. Alles, was es für die Spieler außer einer Riesenstimmung und Anerkennung gibt, ist ein gemeinsamer Mannschaftsurlaub, im vergangenen Jahr beispielsweise in Zypern.

Ansonsten zählen die Verbundenheit, der Teamspirit, die Identifikation mit der Handball-Abteilung und den Freunden auf dem Spielfeld. „Handball in Wangen ist ein Event, dass auch junge und ältere Zuschauer in Wangen am Samstagabend eint“, sagte Oberbürgermeister Michael Lang im Rahmen der Sportlerehrung. Zu sehen gibt es in jedem Fall individuelle Qualitäten von großen Talenten, Ausgeglichenheit, Tempohandball und Sport mit seinen ganz besonderen und ursprünglichen Werten.