Lars Stursberg liest aus historischem Roman

Lars Stursberg (alias Kiara Lameika) aus Ulm liest am Samstag, 9. März, im Spinnereigarten 10 (im Gemeinschaftsraum) in Wangen aus seinem neuesten historischen Roman „Die dritte Klinge“. Die Handlung: Ulm, Spätmittelalter, a.d. 1499. Der junge Mathes wurde in den Schwabenkrieg am Bodensee einberufen, doch seine Verletzungen zwingen ihn in ein Ulmer Spital. Seine Freundin Ennlin begleitet ihn, geplagt von der Trauer um ihre verbrannte Mutter und dem Hass auf die Inquisition. Während sich die beiden Jugendlichen vor einem gefürchteten Hexenjäger verstecken, wird eine Frau ermordet. Ehe sie sich versehen, geraten Ennlin und Mathes in einen tödlichen Sumpf aus Hass, Wahn und Liebe, bis sie schließlich der Krieg einholt.

Die Geschichte spielt hauptsächlich in Ulm, doch für etwa ein Drittel des Buches geht es in andere Orte. Wangen, Biberach und Schaffhausen werden erwähnt; Konstanz, die Burg Hohentwiel nahe Singen und Thayngen sind Handlungsschauplätze.

Heinrich Kramer, der sich selbst Henricus Institoris nannte, verfasste um 1500 eines der wohl schrecklichsten Bücher des Mittelalters: den Hexenhamner. Ein Werk, nach welchem vor allem Frauen der Hexerei bezichtigt und hingerichtet werden konnten. Selbst zwei Jahrhunderte später wurden aufgrund dieses Buches Tausende vermeintliche Hexen und Zauberer auf Scheiterhaufen verbrannt. Im Buch werden zahlreiche historische Fakten aufgegriffen und mit historischen sowie fiktiven Figuren verknüpft.

Lars Stursberg wurde 1979 in Günzburg geboren. Nachdem er lange in Augsburg lebte, wohnt er derzeit mit seiner Familie in Ulm. Mit Wangen verbinde ihn eine langjährige Freundschaft, heißt es in der Vorschau.

Bereits in seiner Jugendzeit schrieb Stursberg Geschichten, aber alle Ideen verschwanden in der Schublade, während er Schule, Ausbildung und unterschiedliche Berufsstationen durchlebte. Seine Begeisterung für Geschichte ging ihm als Hobby-Historiker jedoch nie verloren.

Erst zweieinhalb Jahrzehnte später befasste er sich professionell mit der Schriftstellerei. Nach drei Jahren veröffentlichte er 2018 sein Debüt, 2020 folgte der nächste Roman und im November 2023 erschien das neueste Werk.

