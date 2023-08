Lange Staus: B32–Ampel an Wangener Shell–Tankstelle wird angepasst

Da dürfte sich mancher gewundert, vielleicht auch geärgert haben: Über die langen Wartezeiten für Linksabbieger an der B32–Ampel ins Haidösch — obwohl wegen des Umbaus der Waltersbühl–Kreuzung in einen Kreisel von dort so gut wie kein Gegenverkehr kommt.

Einige hundert Meter Stau

So staute sich der Umleitungsverkehr in den vergangenen Tagen wegen der langen Rotphasen teilweise einige hundert Meter lang. Die Hinweise von Bürgern haben mittlerweile auch die Stadt erreicht, und die reagiert nun.

Wir sind in Kontakt mit dem Fachbüro, um die Parameter der Ampel für mehr Freizeiten umzustellen, so Manfred Sturm vom Tiefbauamt auf SZ–Anfrage.

Die Ampel ganz ausschalten sei jedoch keine Option, wegen des Gefahrenpotenzials für entgegenkommende Radfahrer, die an dieser Stelle auf die Straße geleitet werden.