Zahlreiche Landwirte haben am Samstagnachmittag in der Wangener Innenstadt gegen die Pläne der Bundesregierung protestiert, die Steuerbefreiung für Agrardiesel und land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge zu streichen.

Offenbar in diesem Zuge wurden auch Plakate, Gegenstände oder Müll vor dem Kreisverbandsbüro der Grünen und den Wohnungen und Kommunalpolitikern von Grünen und SPD abgelagert.

Protestfahrt war nicht angemeldet

Rund 40 Teilnehmer waren laut Polizei mit diversen Traktoren und landwirtschaftlichen Fahrzeugen rund anderthalb Stunden im Rahmen einer nicht angemeldeten „Spontan-Demo“ in der Wangener Innenstadt unterwegs, um ihren Unmut über die Regierungsbeschlüsse kund zu tun.

Zwischen 14.20 und 15.45 Uhr hatten sie diverse Plakate und Transparente dabei, als sie über Straßen rund um die Altstadt fuhren, ausgehend und endend in der Zeppelinstraße.

Wie die Beamten am Sonntag auf Nachfrage mitteilten, war auf einem zum Beispiel die Aufschrift „Wir ein Prozent sollen zehn Prozent des Haushaltslochs stopfen“ zu lesen. Diese Aussage steht ebenfalls auf einem Pappschild, das Grünen-Mitglieder am Sonntagvormittag vor der Tür ihres Wangener Kreisverbandsbüros in der Ravensburger Straße fanden.

„Müllablagerungen“ auch vor zwei Wohnungen

Und nicht nur das: Neben einem weiteren Schild und zwei Arbeitshäusern hatten bislang Unbekannte unter anderem zudem zahlreiche Stallstiefel vor dem Gebäude abgestellt, das auch das Büro der Landtagsabgeordneten Petra Krebs beherbergt. Laut Grünen Kreisvorstandsmitglied Bernd Striegl habe es ähnliche „Müllablagerungen“, so seine Formulierung auch vor den Häusern von zwei Kommunalpolitikerinnen aus den Reihen von Grünen und SPD gegeben.

Ebenfalls am Sonntag nahmen Petra Krebs und Grünen-Kreisvorsitzender Klaus Häring-Becker zu den Vorfällen Stellung: „Wir hier im ländlichen Raum können verstehen, dass die Landwirtinnen und Landwirte über die geplanten Änderungen verärgert sind. Aus unserer Sicht sollte auch über den Abbau anderer klimaschädlicher Subventionen nachgedacht werden, wie zum Beispiel das Dienstwagenprivileg, denn jeder Bereich sollte einen Beitrag zur Konsolidierung des Haushaltes beitragen.“

Trotzdem sei es nicht hinnehmbar, dass Müll vor Privathäusern von Kommunalpolitikerinnen und Büros von Abgeordneten abgelegt wird. Bernd Striegl ergänzte telefonisch: „Das geht gar nicht.“ Die Polizei sei informiert worden.

Auch in anderen Städten wurde protestiert

Für die These, dass Landwirte, beziehungsweise Demo-Teilnehmer, Stiefel und anderes hinterlassen haben könnten, sprechen nicht nur inhaltlich deckungsgleiche Aufschriften, sondern vergleichbare Aktionen in anderen Städten.

Laut „Bayerischem Rundfunk“ haben am Samstag Landwirte unter anderem in Rosenheim gegen die Ampelpläne demonstriert. Motto dort: „Wir stellen die Gummistiefel vor die Tür!“ Genauer taten sie dies laut Sender in der Rosenheimer Fußgängerzone.

Nach Angaben des Ravensburger Polizeipräsidiums vom Sonntag war die Demonstration in Wangen die einzige von Landwirten im Landkreis Ravensburg am Wochenende.

Am Freitagabend waren Bauern mit ihren Traktoren aber bereits hupend durch die Sigmaringer Innenstadt gefahren. Für Montag hat der Deutsche Bauernverband zu einer großen Protestveranstaltung vor dem Brandenburger Tor in Berlin aufgerufen.