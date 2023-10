Der Landkreis Ravensburg wird aller Voraussicht nach noch in diesem Jahr die Wangener Stadthalle erneut als Flüchtlingsunterkunft nutzen. Man stehe in engem Austausch mit der Stadt, so der Landrat-Stellvertreter Andreas Honikel-Günther auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“.

Wir werden dieses Angebot mit hoher Wahrscheinlichkeit in Anspruch nehmen. Landrat-Stellvertreter Andreas Honikel-Günther

Damit bestätigt der Kreis Ravensburg einen SZ-Bericht, der sich auf die Aussage von Wangens OB Michael Lang in der jüngsten Ratssitzung bezog, demzufolge man „nicht umhinkommen werde, die Stadthalle wiederzubelegen“. Lang, aber auch Honikel-Günther gehen davon aus, dass der Umbau der Halle „möglichst schnell“ vonstattengeht, auf jeden Fall noch „dieses Jahr“.

Ausstattung wird vorgehalten

Das Herrichten der Stadthalle dürfte vergleichsweise schnell gehen, denn der Landkreis hält nach eigener Aussage in einem Lager ausreichend Betten, Matratzen oder Waschmaschinen bereit, um neue Unterkünfte ausstatten zu können. Die Gegenstände aus der Wangener Stadthalle von der vorläufigen Unterbringung im vergangenen Winter seien nach der Räumung zum Teil in andere Unterkünfte oder zurück in eben dieses Lager gebracht worden.

Im Moment geht der Landkreis davon aus, dass noch in diesem Herbst erneut Geflüchtete aus der Ukraine in die Stadthalle einziehen werden. Die Halle wird in diesem Fall erneut monatelang nicht für Veranstaltungen verschiedenster Art zur Verfügung stehen.