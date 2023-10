Wer keine Musik mag, sollte Wangen nächstes Jahr am 22. Juni meiden. Für diesen Samstag nämlich ist in der Allgäustadt das Landesmusikfestival angekündigt. Es ist das größte Festival der Amateurmusik in Baden-Württemberg. Chöre, Orchester, Musikvereine und andere Ensembles aus dem ganzen Ländle werden dann, so hoffen die Veranstalter, an vielerlei Ecken, Bühnen, Brücken und Plätzen in der Altstadt und auf dem Gartenschaugelände erklingen. „Natürlich Musik“ lautet passenderweise das Motto. Noch ist offen, wie viele Musiker am Ende tatsächlich mitmachen.

Motto des Festivals lautet in Wangen „Natürlich Musik“

„An diesem Tag wird Ihre Stadt zum Klingen gebracht“, verspricht Christoph Palm, Präsident des Landesmusikverbands, und will das Motto in seiner Doppeldeutigkeit verstanden wissen: Neben der engen Verbindung zwischen Natur und Musik gehöre Musik zur Natur des Menschen, sagt Palm bei der Pressekonferenz samt Unterzeichnung des Veranstaltervertrags in historischer Kulisse des Wangener Rathauses. Mit dem Trocknen der Tinte startete auch die Anmeldephase. Bis zum 5. Februar können sich nun Ensembles verschiedenster musikalischer Couleur über die Webseite www.landesmusikfestival.de für einen Auftritt anmelden.

Beim Jubiläum in Bruchsal waren 4200 Musiker am Start

Zum genauen Programm und zur Anzahl der Teilnehmer lässt sich selbstredend noch keine Aussage treffen. Auf der Internetseite schreibt der allerdings: „Jedes Jahr kommen tausende Musizierende aus Chören, Musikvereinen, Orchestern und sonstigen Ensembles auf dem Landes-Musik-Festival zusammen, um sich gegenseitig ihre Kunst zu präsentieren und das Publikum mit der breiten musikalischen Vielfalt des Landes zu erfreuen.“

Konzertant klassisch bis unterhaltsam rockig mit Blasmusik, Chören und zarter Zupfmusik soll es nach Veranstalterwillen werden. Zum jüngsten, dem 25. Jubiläumsfestival in Bruchsal, meldeten sich mit 142 Gruppen vom Drei-Mann-Ensemble bis zum 80-köpfigen Orchester rund 4200 Musiker an, so viele wie noch nie. Die Organisatoren wollen sich bemühen, dass alle, die mitmachen wollen, zum Zug kommen, und nur dann, wenn die Kapazitätsgrenze wirklich gesprengt werden sollte, Absagen erteilen. Ziel sei es, so Palm, dass die ganze Bandbreite der Amateurmusik sich zeigen könne.

Deutscher Harmonika Verband organisiert mit

Der Landesmusikverband ist ein Zusammenschluss dreier Chor- und sieben Orchesterverbände. Der Dachverband vertritt an die 12.000 Ensembles von Gesangs- und Musikvereinen mit insgesamt rund einer Million Mitgliedern. Jedes Jahr kooperiert der LMV bei der Ausrichtung des Landesmusikfestivals mit einem seiner Mitgliedsverbände. Für das Festival 2024 in Wangen ist das der baden-württembergische Ableger des Deutschen Harmonika Verbands. Laut dessen Präsidenten Manfred Kappler werden sich vornehmlich Akkordeonisten aus dem Bezirk Bodensee-Oberschwaben in der Organisation einbringen.

Drei Punkte, sagt Kappeler, seien für das Gelingen des Landesmusikfestivals unumgänglich: Viele Akteure ‐ „das können wir versprechen“ –, gutes Wetter und viele Besucher. Für letzteres hegt Wangens Oberbürgermeister Michael Lang keine Zweifel, nicht nur der Gartenschaugäste halber. Musik habe in der Allgäustadt einen hohen Stellenwert:

Wangen ist eine Hochburg der Musik. Es gibt im Stadtgebiet allein zehn Musikkapellen. Oberbürgermeister Michael Lang

Zudem böten Altstadt und das Gartenschaugelände „fast unendliche Möglichkeiten“ für Auftrittsorte. Und was das Wetter angeht, setzt der OB auf das Regenschirm-Prinzip. Man habe quasi für jeden Auftrittsort in der Stadt eine Ausweichmöglichkeit in Innenräumen. Wer so vorbereitet sei, bekomme erfahrungsgemäß gutes Wetter.

Eintrittskarte für Gartenschau nötig

Grundsätzlich sind die musikalischen Darbietungen des Landesmusikfestivals kostenlos. Für das Gartenschaugelände wird aber eine Eintrittskarte zur Schau benötigt. Für die auftretenden Musiker wird es Freikarten geben. Die Verbindung zur Gartenschau schlägt übrigens auch das grafische Logo des Landesmusikfestivals 2024: Neben Blüten und Noten sind dort auch Wellen zu sehen ‐ und Wasser spielt als Thema auch bei der Landesgartenschau, deren Gelände sich beispielsweise entlang der renaturierten Argen und ihrer Flussauen zieht, eine gewichtige Rolle.

Noten, Blumen, Allgäuer Hügellandschaft und Wasser sind die grafischen Elemente des Logos für das Landesmusikfestival am 22. Juni im Gartenschaujahr 2024 in Wangen im Allgäu. (Foto: LMV )

Bei der Koordination und Betreuung der Musiker am Festivaltag setzt die Stadt auch auf die Ehrenamtlichen der Gartenschau. Gute Laune und Können brächten die Musiker mit, Infrastruktur und Ortskenntnis sei Aufgabe der Stadt, sind sich Kulturamtsleiter Hermann Spang und Hans Wagner, Leiter der Jugendmusikschule Württembergisches Allgäu, bei der Pressekonferenz einig.

Diese Rolle übernimmt die Jugendmusikschule

Die Jugendmusikschule selbst will übrigens vorerst keine Ensembles anmelden und anderen den Vortritt lassen. Man könne sich vorstellen, mit elementarer Musikpädagogik beim Rahmenprogramm beizutragen und bringe sich sonst in der Organisation, Logistik und mit Equipment ein, so Wagner.

Damit darf Wangen im Juni kommenden Jahres also zwei Wochen nach dem Deutschen Trachtenfest (7. bis 9. Juni) erneut mit zusätzlich zahlreichen Gästen rechnen. Und auch wenn für das Musikfestival erfahrungsgemäß viele doch nur als Tagesgäste anreisen, empfiehlt sich im Fall der Fälle wohl doch das frühzeitige Buchen einer Unterkunft.