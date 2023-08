Wie kommen die Wangener im kommenden Jahr vom Gehrenberg zur Sportinsel? Diese Frage stellt sich, weil dazwischen das Landesgartenschaugelände verläuft. Die Lösung benannte Oberbürgermeister Michael Lang nun beim jüngsten — und letzten umfassenden — Spaziergang über das LGS–Gelände: Ein „Löwengang“ soll’s richten. Der Schlechtwetterprognose zum Trotz informierten sich am vergangenen Sonntag deutlich mehr als 100 Menschen über den Stand der Vorbereitungen.

So langsam aber sicher nimmt das Gelände dermaßen Gestalt an, dass es als Gartenschau greifbar wird: Im Entenpark hilft der Regen den Pflanzen beim Wachsen, auf der Argeninsel beim neuen Wassertretbecken sind die Bäume gepflanzt, um die herum später Wechselflor blühen wird, und auch auf der Argenwiese geben schon Beete und Gartenzäune einen vagen Vorgeschmack. Auf insgesamt 50 Hektar Gelände wird sich die Gartenschau in Wangen am Ende erstrecken.

Fest zum Start des Vorverkaufs des Dauerkarten

Einen Vorgeschmack soll es auch beim nächsten Baustellenfest am Sonntag, 10. September, geben. Zum Start des Vorverkaufs der Dauerkarten laden Stadt und Landesgartenschau GmbH zwischen 11 und 17 Uhr auf das Gelände beim alten Feuerwehrhaus in den Aumühleweg ein — samt Live–Musik und Kochshow. Die Dauerkarte kostet im bis 14. Februar laufenden Vorverkauf 98 Euro (für Erwachsene ab 25 Jahren). Sie beinhaltet den Eintritt während der gesamten Schauzeit vom 26. April bis 6. Oktober mit ihren mehr als 2000 Veranstaltungen an den 164 Gartenschautagen sowie ein Gutscheinheft mit Angeboten bei Händlern und Ausflugszielen in Wangen und der Region. Einzig für die fünf geplanten Großveranstaltungen müssen auch Dauerkarteninhaber nochmals extra zahlen. Welche Künstler sie auf die Bühne holen, dazu halten sich die Verantwortlichen noch bedeckt.

Wie der „Löwengang“ gedacht ist

An andere Stelle indes gibt es mittlerweile eine Aussage. Ein sogenannter Löwengang soll eine Wegeverbindung für Wangener zwischen Gehrenberg und Altstadt schaffen. Eigentlich ein Käfigtunnel für Raubkatzen aus der Zirkusmanege soll der Wangener „Löwengang“ ein Weg zwischen einem doppelten Zaun sein — ohne Dach und damit weniger als Tunnel. Er soll von der Argeninsel in Richtung Wohnmobilstellplätze führen und umgekehrt. Dabei durchschneidet der „Löwengang“ quasi das Gartenschaugelände und kreuzt nahe des der Bahnbrücke einen Weg des Gartenschaugeländes. Laut Lang werden zwei Tore den Gartenschaubesuchern dort einen Durchgang schaffen. Nachts würden die Tore geschlossen, tagsüber würde Personal den Durchgang kontrollieren.

In diesem Zusammenhang setzen die Verantwortlichen offenbar auch auf Ehrenamtliche. 872 hätten sich bislang gemeldet, berichtete Lang. Ziel sei, dass sich mindestens 1000 freiwillige Helfer jeweils im gesamten Schauzeitraum für 60 Stunden einbringen. Wo, dafür hatte Lang Beispiele parat. Bei einer Gartenschau andernorts habe er den Fahrer eines Transferbusses erfolglos nach Tipps für die Schau gefragt.

Deshalb will ich, dass die Busse immer begleitet sind. Damit wir die besten Gastgeber sind. Oberbürgermeister Michael Lang

Noch einiges ist zu tun bis zur Eröffnung im April 2024

Bei den Vorbereitungen wird es indes mittlerweile sportlich. Man sei im Zeitplan, bestätigte Lang zwar, allerdings werde es wohl sein wie andernorts auch: Wenn vorne die ersten Besucher aufs Gelände kämen, schlichen sich hinten die letzten Bauarbeiter raus. Denn zu erledigen gibt es noch einiges: Die sieben neuen Brücken über die Argen sind noch nicht alle vollständig, die Straßen in Erba und Auwiesen können erst gemacht werden, wenn die Baugerüste an den Häusern verschwunden sind, und der große Parkplatz und die Linksabbiegespur von der nahen Landesstraße sind auch noch nicht gebaut.

Ursprünglich längst stehen sollte auch die neue Reithalle des Reit– und Fahrvereins Wangen nahe dessen neuen Reitplatzes südwestlich des Erba–Areals — und damit am Rand des Gartenschaugeländes. Der Verein war einst in den Auwiesen beheimatet und bekommt im Zuge der gartenschaugetriebenen Quartiersentwicklung einen neuen Standort.

Haupt– und Landgetüt Marbach ist im Gespräch

Im September nun, so war auf dem Spaziergang von Oberbürgermeister Lang zu erfahren, wird das Fundament für die neue Halle gebaut. Und offenbar gibt es auch bereits Gespräche über eine mögliche Einbindung der neuen Reitanlage ins Gartenschaujahr. Ohne konkret zu werden, stellte Lang eine Beteiligung des Haupt– und Landgestüts Marbach in den Raum.

Er sei froh, „dass das Interesse der Bürger über all die Jahre geblieben ist“, bestätigte Lang auf der gut dreistündigen Runde den mit Regenhosen und Schirmen gegen die zwischenzeitlichen Regengüsse gewappneten Spaziergängern. Denn das Mammutprojekt hat einen langen Vorlauf. 2010 hatte die Allgäustadt den Zuschlag für die Ausrichtung der Schau bekommen. Künftig wird es die organisierten Baustellen–Spaziergänge nur noch auf bestimmte Bereiche begrenzt geben, so Lang. Er freue sich darauf, 2024 ein halbes Jahr lang gemeinsam zu feiern.