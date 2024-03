Der Bau des Wangener Aussichtsturms am Schönbühlhang hat begonnen. Am Montag wurden die ersten beiden vorgefertigten Wandteile per Lkw aus der Schweiz angeliefert.

Ein Schwerlastkran hob dann am Nachmittag die vorgefertigten Teile auf die bereits Anfang des Jahres hergestellte Bodenplatte. Dort wurden sie mittels einer Hilfskonstruktion montiert und zusammengebaut. Bis zum Mittwoch sollen die restlichen vier großen Wandstücke eingesetzt werden, so dass in den nächsten Tagen die künftige Form des Aussichtsturms sichtbar werden wird.

Am Montagabend wurde auch noch ein drittes Teil angeliefert. (Foto: Morlok )

Nach dem Rückbau des Hilfsgerüsts sollen bis Ende der Woche die von der Wangener Firma Biedenkapp hergestellten und bereits zur Baustelle gebrachten Teile der Wendeltreppe von oben her in das Bauwerk eingebaut werden. Der Turm soll ein Höhepunkt der Ende April startenden Landesgartenschau sein, war aber in der Bevölkerung umstritten.