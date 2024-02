Einen „Wahnsinns-Ritt“ über das Gelände der Landesgartenschau (LGS) haben die Verantwortlichen in einer Präsentation im Gemeinderat hingelegt. Schwäbische.de stellt ein Best-of daraus vor - von G wie Gehrenbergsteg bis S wie Spielplatz.

Wo parken Schüler während der LGS?

Wie sich die Parkplatzsituation für Schüler gestalten wird, wollte eine Schülerin in der Einwohnerfragestunde wissen. „Normalerweise sollten Schülerinnen und Schüler nicht im Nachteil sein“, sagte dazu OB Michael Lang. An Schultagen könnten Schüler den Parkplatz am Schulzentrum (P2) wie bisher nutzen, dann sollten der Parkplatz Süd, der gerade jenseits der Erba neu entsteht, sowie der P14 samt temporärer Erweiterung (P14 Nord) für LGS-Besucher ausreichen. Das Parkleitsystem soll nach Plänen der Gartenschauverantwortlichen auch nur auf diese Parkplätze lotsen.

Wenn mit mehr Landesgartenschaugästen gerechnet wird, etwa an Wochenenden, gehören allerdings auch innerstädtische Parkplätze zum Konzept. Wenn der P Süd voll läuft, sollen Klappschilder geöffnet werden, die auf Parkmöglichkeiten beim Finanzamt, dem Festplatz, im Aumühleweg und dem P15 am Argencenter hinweisen.

Wann wird der Gehrenbergsteg geschlossen?

Der Gehrenbergsteg wird noch vor der Landesgartenschau geschlossen. (Foto: Archiv/Stadt Wangen )

Aktuell noch passierbar ist der Gehrenbergsteg als Wegeverbindung vom Gehrenberg zum Schulzentrum beziehungsweise in die Altstadt. Das wird sich ändern. Sobald die neue Fuß- und Radwegebrücke bei der Bahnbrücke begehbar ist - die Verantwortlichen rechnen mit Mitte März - werde der Gehrenbergsteg geschlossen und erst zur Gartenschau wieder freigegeben, kündigte Katharina Bernt an.

Die LGS-Projektleiterin stellte das aktuelle Geschehen auf dem Gelände der Landesgartenschau zusammen mit den Geschäftsführern Edith Heppeler und Karl-Eugen Ebertshäuser im Gemeinderat vor.

Die Löwengang-Brücke nahe der Bahnbrücke wird voraussichtlich im März geöffnet. (Foto: LGS GmbH )

Die Fuß- und Radwegebrücke bei der Bahnbrücke wird die Löwengang-Brücke sein. Denn sie ist Teil der Wegeverbindung zwischen Altstadt und Gehrenberg, die nicht Teil des Gartenschaugeländes ist. Stattdessen durchschneidet sie dieses. Dazu wird, ähnlich eines Löwengangs im Zirkus, ein vom Gartenschaugelände abgeschirmter Weg dort entlang und über die folgende Löwengang-Brücke führen. Der Weg wird auch außerhalb der Öffnungszeiten der Gartenschau passierbar sein.

Macht der Ebnet-Spielplatz vor der Schau auf?

Nein. Der Spielplatz im Vorderen Ebent wird in das Gelände der Landesgartenschau integriert. Er ist schon heute nicht mehr zugänglich, weil dort Wege ausgebessert, neues Spielgerät aufgebaut und Bänke aufgestellt und der Übergang zum Sportpark mit einem Klettergerüst auf dem Wall gestaltet werden. Er wird erst mit Beginn der Schau und für Kartenbesitzer zugänglich sein.

Der Wasserspielplatz auf dem Gelände der Landesgartenschau in Wangen entsteht derzeit. (Foto: LGS GmbH )

Auf dem Gelände der Landesgartenschau wird es zudem weitere neue Spielorte für Kinder geben, etwa die Rutsche am alten Feuerwehrturm -und drei neue Spielplätze: Das Spindelspiel im Erba-Park, den Spielpunkt „Alte Energien neu erleben“ zwischen Kanal und Argen am Rand des Wohnquartiers Auwiesen und das Wasserspiel auf der Argenwiese - für letzteren starten voraussichtlich ab kommenden Montag die Montagearbeiten.

Wieso gibt es eine Schau-Baustelle im Wohnquartier Auwiesen?

Im Wohnquartier Auwiesen sind mit den drei Punkthäusern der Volksbau und den Bauten des Siedlungswerk zwei Teilquartiere fertig, ein drittes verzögert sich und wird zur Schau-Baustelle. Die Firma Gapp bebaut das nahe an der Argen gelegene Grundstück mit sieben Häusern. Manche werden zur Gartenschauzeit neu errichtet, andere bekommen noch den Innenausbau, und weitere müssen warten bis nach der Schau. Die Baustelle wird auf dem Gelände der Gartenschau liegen, aber mit Zäunen abgeschirmt. Geplant sind aber wohl sowohl Sichtfenster als auch Baustellenführungen.

Damit gebaut werden kann, müssen allerdings Baufahrzeuge auf das Gelände fahren. Damit das zu möglichst wenigen Konflikten mit der Schau führt, soll, so der Plan der Gartenschauverantwortlichen, die Baustelle vor 9 Uhr mit Material beliefert werden. Nötige Sonderfahrten müssten angemeldet und der Bereich kurzzeitig gesperrt werden.

Liegen die drei Punkthäuser außerhalb des Geländes?

Ja, aber dennoch sollen sie Teil der Gartenschau sein. Die drei vom Unternehmen Volksbau errichteten Hochhäuser im Wohnquartier Auwiesen werden nicht innerhalb des Gartenschaugeländes liegen, wie auf den in der Ratssitzung am Montagabend gezeigten Karten ersichtlich ist. Das verwundert, war doch stets die Rede davon, dass eine Wohnung ganz oben als Musterwohnung und mit Ausblick über die Gartenschau zu besichtigen sein wird.

An der Besichtigungsidee halten die Gartenschauverantwortlichen auch fest. Laut OB Lang werden die Gartenschaubesucher über Schilder zu Besichtigungen gelotst. LGS-Geschäftsführer Ebertshäuser sprach von einem niedrigen Zaun, der den Blick zu den Punkthäusern hin ermöglicht, und bestimmten Zeiten für Besichtigungen. In die Ecke der Punkthäuser soll Programm ziehen, das dort geboten sein wird. Dort wird es eine Marktbühne mit Outdoorküche geben, wöchentlich wechselnde Kunsthandwerker zeigen ihr Handwerk, und im Trachtenvereinsheim wird ein Hofladen sein.

Was kommt nach dem Haupteingang gleich rechts?

Bei der Erba des Schaugeländes beim Parkplatz Süd wird der Haupteingang sein. Dort wird auch das künftige neue Gewächshaus des Stadtgärtnerei stehen. Während der Landesgartenschau wird es von den Gärtnern der Insel Mainau bespielt - dem Vernehmen nach als Tropicarium mit tropischen und exotischen Pflanzen.

Den Bereich hinter dem Eingang widmen die Verantwortlichen dem „kleinen Wohnen“: Dort werden verschiedene Spielarten von Tiny Houses aufgestellt; darunter ein Beispielmodul, wie es die Baugenossenschaft Wangen als Aufstockung auf ihre Häuser im Südring ins Auge gefasst hat.