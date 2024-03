Wangen

Land fördert Radwegebau in der Region Wangen

Das Land fördert Rad- und Fußverkehrsprojekte in der Region. Wie die Landtagsabgeordneten Raimund Haser (CDU) und Petra Krebs (Grüne) in einer gemeinsamen Pressemitteilung schreiben, ist die Region Wangen-Illertal an mehreren Stellen in dem am Mittwoch vorgestellten Förderprogramm des Landes bedacht.