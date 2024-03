Im Café Blumenreich findet am kommenden Freitag, 15. März, findet um 16 Uhr eine Lesung der literarischen Vereinigung Signatur statt. Hajo Fickus und Monika Schüler, beide sowohl Mitglieder der Wangener Theatergruppe Kiesel als auch der Jury von Signatur, präsentieren kurzweilige literarische Fundstücke zum Thema des aktuellen Signatur-Schreibwettbewerbs mit dem Thema „Lässt sich das noch reparieren?“ - eine Frage die sich auf alles beziehen lässt, was in die Brüche gehen, aus dem Ruder laufen, aus der Spur springen, seinen Geist aufgeben kann. Die Waschmaschine oder das Weltklima. Die Leberwerte oder die langjährige Liebesbeziehung. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen bitte unter der Telefonnummer 07522/772811 im Café Blumenreich.