Der Staat spendiert 18–Jährigen 200 Euro für Kultur. Das ist in Kurzform der Kulturpass. Das Angebot kann über eine App genutzt werden. Auch in Wangen sind junge Menschen bereits auf das im Juni gestartet Programm aufmerksam geworden. Lokale Kulturangebote waren dort zunächst allerdings nicht viele zu finden. Das ändert sich gerade.

Der Kulturpass ist ein Programm der Bundesregierung zur Kulturförderung. Allen Jugendlichen, die 2005 auf die Welt kamen, schenkt der Bund 2023, im Jahr ihrer Volljährigkeit, 200 Euro für Konzerte, Ausstellungen, Bücher und andere kulturelle Angebote, die in der Kulturpass–App buchbar sind.

Die App ist wirklich cool. Man kann den Standort freigeben. Ich wohne zwischen Wangen und Isny und so zeigt sie mir zum Beispiel gleich das Kino in Isny an. Greta Hammer

Das Budget können die jungen Menschen mithilfe des elektronischen Identitätsnachweises (eID), dem umgangssprachlichen Online–Perso, freischalten. In Wangen könnten das 291 Jugendliche tun. So viele junge Menschen werden dort laut Standesamtsstatistik in diesem Jahr volljährig – oder sind es bereits geworden.

Kulturpass–App schon im Blick

Zwei von ihnen sind die Waldorfschülerinnen Pauline Dudik und Greta Hammer. Die Kulturpass–App sei Thema im Freundeskreis gewesen, nachdem sie vor einigen Wochen in einem Nachrichtenpodcast davon erfahren habe, berichtet Pauline. Sie kann zwar die Angebote in der App sehen und hat auch bereits den Online–Ausweis beim Bürgeramt der Stadt beantragt. Noch muss sie allerdings ein paar Wochen warten, bis ihr zum 18. Geburtstag das Kulturpass–Budget freigeschaltet wird. „Also Kino würde ich machen“, freut sie sich schon.

Greta Hammer ist bereits 18 und hat erste Erfahrungen mit dem Kulturpass gesammelt. Man müsse sich etwas „reinfuchsen“ am Anfang, aber dann sei es ein tolles Angebot. „Die App ist wirklich cool. Man kann den Standort freigeben. Ich wohne zwischen Wangen und Isny und so zeigt sie mir zum Beispiel gleich das Kino in Isny an.“ Die Schülerin hat auch bereits die Wertgutschein–Funktion getestet und so ein etwas teureres Kunstsachbuch im Wangener Buchhandel erstanden.

Deutschlandweit haben sich laut Bundesregierung seit dem Start der Kulturpass–App Mitte Juni gut 100.000 Jugendliche ihr Budget freigeschaltet. Mit mehr als 95.000 Reservierungen seien bereits Umsätze in Höhe von rund 1,8 Millionen generiert worden (Stand: 21.07.2023). Einen erfreulichen Auftakt und ein Zeichen, „dass der Kulturpass ankommt“, nennt das Kulturstaatsministerin Claudia Roth, auf deren Initiative der Kulturpass zurückgeht. Mit dem Kulturpass wolle der Bund es jungen Menschen leichter machen, ihre Kulturszene vor Ort näher kennenzulernen.

Teile der lokalen Kulturszene sind vertreten

Dazu muss die lokale Kulturszene dort aber auch Angebote einstellen. Bereits früh eingestiegen ist der Jazzpoint Wangen. Der Verein, dessen Durchschnittsalter eigenen Angaben nach um die 60 Jahre liegt, organisiert Konzerte. Er will über die Plattform versuchen, Interesse bei jüngeren Menschen zu wecken. „Wir wollen jünger werden — nicht nur was die Gäste, sondern auch was die Mitglieder angeht“, berichtet Oliver Bogen, der beim Jazzpoint die Konzerte in die Kulturpass–App einstellt. Das Handling sei etwas kompliziert am Anfang, aber machbar. So sei etwa ein Elster–Zertifikat zur Identifikation nötig gewesen, um sich als Anbieter zu registrieren.

Dass wir mitmachen, war recht schnell klar, aber dann musste man klären: Wer macht es und wie machen wir mit. Susanne Hertenberger, Kulturmanagerin

Für die drei Sommerkonzerte an Vormittagen habe bislang noch niemand über die App ein Ticket gekauft. Aber Bogen ist guter Dinge, dass spätestens zur Saison im Herbst, wo es explizit auch von jungen Leuten besuchte Konzerte gebe, auch der Kulturpass zum Tragen kommt. Spätestens dann wird er wohl auch seine Tochter Pauline Dudik nochmal an den Kulturpass erinnern.

In der App finden sich mittlerweile aber auch Angebote, die sich direkt nach jungem Publikum anhören. Etwa das Allgäus–Finest–Festival am Wochenende 25. und 26. August in Karsee. Das Kombiticket für 69 Euro ohne Camping ist eingestellt. Ebenfalls zu finden ist bereits das Woodstockenweiler–Festival 2024. Der veranstaltende Verein arbeitet mit Wertgutscheinen ab 10 Euro aufwärts über einen Ticketshop.

Auch schon Festival im kommenden Jahr buchbar

„Wir sind froh um den Kulturpass und gespannt, wie er genutzt wird“, sagt Daniel Knapp, Vereinsvorsitzender und Festivalleiter. Das Angebot helfe, dass das Woodstockenweiler ein niederschwelliges Festival bleibe. Interessant werde die No–Show–Rate sein, also die Frage, wer zwar ein quasi geschenktes Ticket buche, dann aber nicht zur Veranstaltung komme.

Knapp geht aktuell davon aus, dass auch in solchen Fällen Geld aus dem Kulturpass beim Verein ankommt. Grundsätzlich hat er beobachtet, dass der Informationstransfer in die lokalen Szenen noch nicht so gut funktioniert. „Da fehlt es an Kommunikation“, findet er.

Was zunächst in der App gar nicht zu finden war, waren städtische Angebote – verwunderlich, ob des ansonsten üppig beworbenen kulturellen Angebots in der Allgäustadt. In Folge der Anfrage von Schwäbische.de sind nun kurzfristig städtische Angebote wie Stücke der Theatersaison ab Herbst und die Wangener Museumslandschaft in der App eingetragen worden. Dass auch die Stadt dort vertreten sein will, sei aber bereits länger klar gewesen, berichtet Susanne Hertenberger, Kulturmanagerin der Stadt.

„Dass wir mitmachen, war recht schnell klar, aber dann musste man klären: Wer macht es und wie machen wir mit“, sagt Hertenberger. Der Kulturpass sei auch ein tolles Werbeinstrument. Man könne den jungen Leuten dort zeigen, was geboten ist. Sie plant daher auch kostenlose Veranstaltungen einzustellen, etwa die Kulturnacht am Freitag, 4. August. Alle Angebote aber will die Stadt nicht einstellen. Man wolle schauen, was für Jugendliche an Kleinkunstveranstaltungen oder auch städtischen Führungen interessant sei.

Stadt überlegt, Kulturvereine anzuschreiben

Einzelne andere Kulturveranstalter in der Stadt, etwa den Verein Wangener Festspiele, das Kino, die Kirchen, die Volkshochschule — die eintägige Angebote einstellen dürfte — oder auch die Landesgartengartenschau GmbH habe sie bereits über den Kulturpass informiert.

Jetzt überlegt Hertenberger, auch noch eine Rundmail an Stadtkapelle, Chöre und Co. zu verschicken. Absolut zeitkritisch sieht sie das Thema indes nicht: Die App sei zwar im Juni gestartet, aber ihren 18. Geburtstag feierten einige Jugendliche auch erst noch.