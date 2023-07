Kulturnacht und Italienischer Abend

Die 19. Wangener Kulturnacht ist am Freitag, 4. August. Lokale und regionale Kulturschaffende präsentieren an verschiedenen Schauplätzen über die Innenstadt verteilt rund 50 Einzelveranstaltungen mit Musik, Theater, Literatur, Tanz und Kunst. Eröffnung ist um 19 Uhr auf dem Marktplatz. Dort können den ganzen Abend über Köstlichkeiten aus der Toskana genossen werden. Der Eintritt ist zu allen Veranstaltungen frei. Bei schlechtem Wetter finden die Openair–Auftritte in geschlossenen Räumen statt.

Viele der Künstlerinnen und Künstler sind seit Jahren fester Bestandteil des Programms, wie beispielsweise die Jazz Point Big Band, die Wangener Saloniker, die Stepptanzgruppe Tip Tap Toe oder der De–Chor gospel & more. Es gibt aber auch Neues zu hören. Im Spitalhof zeigt das Duo Pizzico die sole, bestehend aus der Ravensburger Sängerin Sandra dell’Anna und dem Gitarristen Matias Collantes sein neues Programm „Un cafè nell’universo“. Der hiesige Kulturverein Kulturast hat die Band Fruit Sharks für die Kulturnacht engagiert. Das deutsch–englische Duo bringt mit Kontrabass, Gitarre, Piano, Bassdrum und Gesang einen energiegeladenen Mix aus Oldies, Rockabilly, Pop–Lieblingen und Indie Folk Originals mit. Die Auftritte finden im Hof hinter dem Restaurant Blaue Traube statt. Fruit Sharks springt als Ersatz für die eigentlich geplante Band Kurz vor C. ein, die leider wegen einer Erkrankung ihren Auftritt absagen musste. Am Seelenmal stimmen die Sängerin Eleonore Hochmuth und der Sprecher Manfred Menzel mit dem Programm „Nachtgestalten — aus dem Dunkeln herausgesungen und -gelesen“ auf die Nacht ein.

Vor dem Restaurant am Kreuzplatz unterhält das Duo Mr. Fabulous & Friends das Publikum mit Singer/Songwriter Pop. Tilman Schauwecker und Bernhard Stengele von der Theatergruppe Kiesel präsentieren auf dem Alten Gottesacker ein eigens für diesen Aufführungsort kreiertes Stück. Vor dem Jugendhaus gibt es im Wechsel Jam Sessions mit der Gruppe „Allgäu Jam Band“ sowie Rockmusik mit der Prateser Band Fun Cool. Auf dem Postplatz treten die Tanzgruppe Natya Gioia — ebenfalls aus Prato — sowie der Wangener Heimat– und Trachtenverein D’Argentaler auf. Die Fantastischen Lesewesen vom Leseclub der Stadtbücherei Wangen haben sich mit „Glückrad — Glücksbücher“ abermals ein spannendes Format für die Kulturnacht überlegt. Vor der Volkshochschule organisiert die Jugendkunsthochschule kreative Aktionen für Kinder, während die Hieronimuß´ Doctor Clowns Spaziergänge durch die ganze Altstadt machen.

Tags darauf, am Samstag, 5. August, lädt die Stadt Wangen gemeinsam Prato zum beliebten italienischen Abend auf dem Marktplatz ein. Ab 19 Uhr zeigt die Prateser Tanzgruppe Natya Gioia die Aufführung „Der rote Rabe hat einen Traum“. Anschließend unterhält die Rockband Fun Cool das Publikum. Für das leibliche Wohl sorgt wie bei der Kulturnacht der Circolo „I Risorti“ mit toskanischen Spezialitäten. Zu dieser Veranstaltung ist der Eintritt ebenfalls frei.

