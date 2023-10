Wangen

Krisenmanagement a la Schönleber

Wangen / Lesedauer: 1 min

Dagmar Schönleber kommt nach Wangen. (Foto: DFidB )

Dagmar Schönleber ist mit der Kabarett Comedy „Die Fels*in der Brandung“ am Samstag, 14. Oktober um 20 Uhr ist in der Häge-Schmiede in Wangen zu Gast.

Veröffentlicht: 10.10.2023, 10:17 Von: sz