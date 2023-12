Krippenfeiern mit Kindern an Heiligabend

Zur Einstimmung in den Heiligen Abend sind Kinder mit Familien zu weihnachtlich gestimmten Gottesdiensten am Sonntag, 24. Dezember, um 16 Uhr in die Kirchen St. Ulrich, St. Martin Wangen, St. Petrus Deuchelried und St. Andreas Niederwangen eingeladen. Viele kleinere und größere Kinder haben die Weihnachtsgeschichte geübt und werden in den Krippenspielen - wie im Foto aus St. Ulrich - Hirten, Engel, Wirte, Römer und Maria und Josef darstellen. Sie geben der Friedensbotschaft der Engel, dass Gott sich mit uns Menschen verbindet, ein buntes und strahlendes Gesicht.