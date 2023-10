Krieg in Israel überschattet den Missio-Start in Wangen

Das Internationale Katholische Missionswerk „missio“ rückt 2023 unter dem Leitwort „Ihr seid das Salz der Erde“ Christinnen und Christen in Syrien und im Libanon in den Vordergrund. Es sind Frauen und Männer, die oftmals die einzigen sind, die sich unter widrigsten Bedingungen trotz zerstörter Infrastruktur, wirtschaftlicher Unsicherheit oder gar Krieg in den Dienst der Ärmsten und sozial Schwächsten stellen.

Im Vorgriff auf den Weltmissionssonntag am 22. Oktober haben Bischof Gebhard Fürst und Hanna Rahmé, Bischof der Diözese Baalbek-Deir El Ahmar im Libanon, in der Wangener St. Ulrichskirche diesen Menschen gedacht. Es war ein Festgottesdienst, der von den Ereignissen in Israel überschattet wurde.

Schlaflose Nacht wegen der Krieges

Im Beisein von Rahmé rief Bischof Fürst gleich am Beginn der Eucharistiefeier zum Gebet für dessen Land auf, dass der Frieden dort erhalten bleibe. Aus aktuellem Anlass, denn die libanesische, radikal-islamische Hisbollah-Miliz hat sich laut den Nachrichten an dem Überfall militanter Palästinenser auf Israel vergangenes Wochenende beteiligt.

Aus Angst, dass der Libanon in den Konflikt hineingezogen werde, habe Erzbischof Rahmé in der Nacht nicht schlafen können, wird Missio-Diözesanreferent Ioan Brstiak in einer Mitteilung der Diözese zitiert. „Ich verurteile die Gewalt sehr, ich kann diese Unmenschlichkeit nicht verstehen“, sagte demnach der Erzbischof selbst bei der Begegnung im Gemeindehaus St. Ulrich nach dem Gottesdienst.

Die Stadt Baalbek ist Hochburg der Hisbollah. Hier haben tausende Geflüchtete aus Syrien Zuflucht gefunden und „konkurrieren mit Libanesen um Arbeit“, so heißt es. Viele Libanesen verlassen das Land, darunter auch viele Christen. Erzbischof Hanna Rahmé, der bereits als 19-Jähriger in den Libanesischen Maronitischen Orden eingetreten ist, möchte den Menschen trotz aller Herausforderungen Mut machen. Wie von Ioan Brstiak zu erfahren war, geht Rahmé „mit gutem Beispiel voran“. Täglich arbeite er in seinem Garten, baue Gemüse und Wein an, halte Hühner. Wegen der rasanten Inflation könne sich kaum noch jemand Lebensmittel leisten.

Fürst predigt vom „Salz der Erde“

„Mittlerweile machen es viele Menschen ihrem Bischof nach und beackern ihr Land“, erzählte Brstiak.

Inzwischen hoffe man, dass sich die schwierige politische und wirtschaftliche Lage wieder bessern würde. Die Widerstandskraft der Menschen zeige sich nicht zuletzt in dem Bewusstsein, „sich vom Glauben und der Ausdauer ihrer Vorfahren inspirieren zu lassen, die lange Perioden der Verfolgung und Schwierigkeiten überwunden haben“.

In seiner Predigt griff Bischof Gebhard Fürst das Matthäus-Wort vom „Salz der Erde“ auf und sagte: „Wir sollen den Glauben nicht für uns selber leben, sondern unsere Kraft für andere einsetzen.“ Die Kirche, so Fürst, sei „kein Sozialunternehmen“, sondern eine „gut organisierte Körperschaft“. Alles, was besonders auch für Alte und Einsame getan würde, entspringe aus einem lebendigen Glauben heraus. „Es geschieht im Namen Jesu Christi“ hielt der Bischof vor Augen und bekräftigte den Dank „für das Zeichen der Liebe“.

Musikalisch ausgestaltet wurde der Festgottesdienst von den „Sisters of Lord“, ein libanesischer Diakon sang sowohl das „Kyrie“ wie auch das „Vater unser“ in einer aramäischen Sprache.