Am Kreisverkehr am Martinstorplatz in Wangen kommt es zu Verkehrsbehinderungen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wird ab Montag, 31. Juli, die Markierung auf der Straße aufgebracht. Die Arbeiten dauern je nach Wetter voraussichtlich zwei Tage.

Am Dienstag wird Kreisverkehr gesperrt sein

Am Dienstag, 1. August, wird der Kreisverkehr gesperrt. Die Ausfahrt von der Paradiesstraße in Richtung Gegenbauerstraße wird möglich sein. In der Lindauer Straße ist die Zufahrt für Anlieger und den Lieferverkehr bis zum Kreisverkehr möglich. Alle anderen werden über die Zeppelinstraße umgeleitet.

Sonderregeln für Anlieger und Lieferverkehr

Von der Gegenbauerstraße wird der Verkehr über die Bahnhofstraße und die Immelmannstraße umgeleitet. In der Klosterbergstraße ist die Zufahrt für Anlieger und den Lieferverkehr ebenfalls bis zum Kreisverkehr möglich. Die Umleitung führt von hier über die Bregenzer Straße und den Südring.