Kreisel–Bau und weitere B32–Sanierung bei Wangen starten am 7. August

Im Schatten des Neubaus der Herfatzer Argenbrücke wird auch die Fahrbahn der B 32 erneuert. Die Arbeiten für den letzten Abschnitt zwischen der Brücke und dem Wangener Stadtteil Waltersbühl beginnen am Montag, 7. August. Dabei wird auch die Kreuzung der Bundesstraße mit der Siemensstraße in einen Kreisel umgebaut, wie Regierungspräsidium (RP) und Stadt mitteilen.

Demnach werden bei der B32–Sanierung ab 7. August und voraussichtlich bitte Mitte September 2023 die Asphaltschichten neu hergestellt und die bestehenden Busbuchten in der Wittwais barrierefrei zu Fahrbahnhaltestellen umgebaut. In diesem Zuge wird der Radweg entlang der Bundesstraße stadtauswärts verlängert und ein Radschutzstreifen von 1,85 Metern Breite bis zum Ortsausgang angelegt. Um dort den Radfahrern das Queren zu erleichtern, wird eine Mittelinsel eingebaut, so die Stadt.

Zufahrt zum Stadtteil Waltersbühl bleibt bestehen

Während der gesamten Bauzeit bleibt demnach die Zufahrt zum Ortsteil Waltersbühl bestehen. Der Verkehr wird laut RP durch die Baustelle geführt, die Ausfahrt erfolgt über die Pfannerstraße. Andere Baustellenbereiche müssen jedoch für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Die Wohngebiete Haid und Wittwais, das Gesundheitszentrum sowie die Geschäfte in der Siemenstraße können über den Knotenpunkt Haidösch und die Franz–Walchner–Straße weiterhin erreicht werden. Der Landmarkt Koros und Mc Donald’s werden über die Oderstraße angefahren, heißt es weiter. Die Bauarbeiten für den Kreisverkehr dauern voraussichtlich bis Ende November/Anfang Dezember.

Stadtbus wird über Haidösch umgeleitet

Die Baustelle wirkt sich laut Stadt auch auf den Wangener Stadtbus aus. Aufgrund der Sperrung der Waltersbühl–Kreuzung zum Bau des Kreisels wird die Linie 1 (blau) während der Bauphase umgeleitet, und zwar ab der Haltestelle Am Waltersbühl über Pfannerstraße, B 32, Haidösch und Franz–Walchner–Straße zum Gesundheitszentrum. Dort wird eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die Morgens– und Mittagskurse werden über die gleiche Route umgeleitet. Für die Kurse der Linie 2 (Rot) wird am Gesundheitszentrum ebenfalls eine Ersatzhaltestelle eingerichtet, so die Stadt weiter. Und:

Für die Bewohner der Wittwais verlängern sich somit leider temporär die Fußwege zur Stadtbushaltestelle. Stadt Wangen

Aufgrund der Umleitung könne es zu Verspätungen kommen.

Die großräumige Umleitung, die seit der B32–Sperrung in Herfatz eingerichtet wurde, bleibt bestehen. Die bisherigen provisorischen Parkplätze auf der B 32 zwischen Herfatz und Wangen werden in den Argenauweg verlegt und sind über die Praßbergstraße erreichbar, teilt das RP weiter mit. Der Fußgänger– und Radverkehr auf dem parallel zur B 32 verlaufenden Geh– und Radweg zwischen Herfatz und der Wittwaisstraße bleibe während den Fahrbahnerneuerungsarbeiten möglich. Die Kosten für diesen Abschnitt der Fahrbahnerneuerung belaufen sich auf rund 920.000 Euro und werden vom Bund getragen. Den Kreisel lässt sich die Stadt etwa 1,1 Millionen kosten.