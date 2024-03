Kraft/Akok übernehmen die zweite Mannschaft der MTG Wangen

Nun ist auch der letzte offene Posten im Aktivenbereich der MTG Wangen besetzt - und das in doppelter Hinsicht. Lukas Kraft übernimmt ab dem 1. Juni das Traineramt der Männer 2. Ihm zur Seite wird Denis Akok als spielender Co-Trainer stehen. Die beiden übernehmen die Nachfolge von Levente Farkas, der seinen auslaufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern wird.

Timo Feistle, Sportlicher Leiter, zeigt sich nach den Wochen der Trainersuche erleichtert: „Ich freue mich, dass Lukas Kraft ab Juni das Traineramt unserer Männer 2 für die Saison 2024/2025 übernehmen wird. Ihm zur Seite stellen wir Denis Akok als spielenden Co-Trainer. Nach dem seit Anfang Januar feststehenden Abgang von Levente Farkas zum Saisonende war dies meine absolute Wunschlösung, und ich bin überzeugt, dass wir damit für die Zukunft super aufgestellt sind.“

Beide Trainer haben "Stallgeruch"

Lukas Kraft und Denis Akok sind MTG-Eigengewächse. Beide sind im Besitz der Trainer-C-Lizenz und streben in den nächsten Jahren die B-Lizenz an. Lukas Kraft musste seine eigene Handball-Karriere aufgrund diverser schwerer Verletzungen schon sehr frühzeitig beenden. Seitdem konzentriert sich der 23-Jährige auf seine Trainertätigkeit. In den vergangenen vier Jahren trainierte er erfolgreich die männliche C- und B-Jugend.

Für Timo Feistle spielt Denis Akok als neuer Co-Trainer in der kommenden Saison eine immens wichtige Rolle: „Mit Denis als Co-Trainer und Spieler bauen wir die Brücke zum bestehenden Team. Lukas wird von Akis Qualitäten als Trainer, Motivator und Führungspersönlichkeit profitieren.“

Dieses Trainerteam ist ideal für unsere Zukunft. Timo Feistle

Wie bei der MTG üblich, gilt der Vertrag für das Trainergespann zunächst nur für eine Saison. Natürlich wird aber vonseiten des Vereins mit den beiden langfristig geplant. Insbesondere nach dem für die zweite Mannschaft enttäuschenden Rückrundenbeginn mit vier verlorenen Spielen muss in der kommenden Saison mit dem Neustart in der Bezirksliga geplant werden. Hier sieht der Sportliche Leiter Timo Feistle aber auch eine große Chance: „Für den Neuanfang mit einer dann weiter verjüngten Kaderstruktur stellt das Trainerteam aus meiner Sicht die ideale Voraussetzung dar, um erfolgreich in die Zukunft blicken zu können.“