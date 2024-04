Konzert mit dem Ensemble Reno in St. Martin

Zu einer Stunde der Geistlichen Musik im Frühling lädt die Kirchenmusik an St. Martin für Freitag, 5. April, um 19.30 Uhr in die Wangener St. Martinskirche ein. Unter dem Titel „Meine Seele hört im Sehen“ haben die Künstler ein Programm aus Musik und Wort zusammengestellt, das zum Nachdenken und Zuhören anregt.

Mit der Sopranistin Sabine Winter, die zusätzlich auch auf ihrem Instrument, der Querflöte, spielen wird, und dem Bariton Daniel Raschinsky, sowie der Geigerin Sandra Marttunen treten drei renommierte Künstler zusammen auf, die in Wangen bereits mehrfach in verschiedenen Besetzungen aufgetreten sind. Es erklingen Duette, Arien und Kammermusik unter anderem von Händel, Bach und Svendsson.

Sabine Winter wird außerdem ausgewählte Texte zur Frühlingszeit vortragen. Georg Enderwitz begleitet an der Truhenorgel und vom freistehenden Fernspieltisch aus. In Improvisationen über österliche Choralthemen lässt er außerdem die Osterzeit klanglich aufleuchten. Karten zu neun Euro gibt es ab 18.30 Uhr an der Abendkasse.