Die Riege der fünf Top Acts bei der im kommenden Jahr in Wangen stattfindenden Landesgartenschau ist komplett. Damit steht fest: Der Liedermacher Konstantin Wecker gibt am 31. Juli ein Gastspiel in der Stadt. Zudem das DJ-Duo „Gestört aber GeiL“ bei der Großveranstaltung auflegen - und zwar am 20. September.

Offiziell bestätigt ist inzwischen auch der Auftritt der früheren ESC-Gewinnerin Lena Meyer-Landrut. Ihr Gastspiel in der Allgäustadt findet am 30. Juni statt. Zuvor hatte die Gartenschau GmbH bereits die Auftritte von Bambi-Preisträger Giovanni Zarella (11. August) und Rapper Montez (6. September) bekannt gegeben.

Erfolgreichstes DJ-Duo

Konstantin Wecker hat in den vergangenen Jahren bereits mehrfach Konzerte in Wangen gegeben. Dieses Mal wird er sein neues Trio-Programm „Lieder meines Lebens“ vorstellen, in dem er musikalisch auf seine Jahrzehnte lange Karriere zurückblickt. „Geistört aber GeiL“ gehört zu den erfolgreichsten DJ-Duos Deutschlands und gilt als Aushängeschild der Commercial-Hous-Szene.

Die fünf Top Acts sind die einzigen Veranstaltungen bei der Landesgartenschau in Wangen, für die extra bezahlt werden muss. Tagesticket oder Dauerkarte allein genügen in diesen Fällen aber nicht. Allerdings erhalten Inhaber von Dauerkarten 20 Prozent Rabatt beim Einlass zu den Konzerten.