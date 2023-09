Auf Einladung der Bundestagsabgeordneten Heike Engelhardt kommt die Landtagsabgeordnete und sozialpolitische Sprecherin Dorothea Kliche–Behnke in den Landkreis Ravensburg. Am Mittwoch, 5. Oktober, ab 18.30 Uhr nehmen die beiden SPD–Politikerinnen bei der Veranstaltung „Kommunal– trifft Landes– trifft Bundespolitik“ laut Pressemitteilung aus dem SPD–Büro gemeinsam mit Bürgern das Thema Kinderbetreuung in den Blick. Die Veranstaltung im Weberzunfthaus in der Zunfthausgasse 11 in Wangen wird von den Vorsitzenden des SPD–Ortsvereins Wangen, Franziska Schließer, und von Matthias Hermann moderiert. „Ein Austausch mit Bürgern über die verschiedenen politischen Ebenen hinweg. Niedrigschwellig, problemorientiert und ungezwungen — das ist die Absicht unserer Veranstaltung“, sagt Heike Engelhardt. Der Eintritt ist frei.