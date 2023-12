Könnte es ein Krankenhaus für Wangen, Lindenberg und Lindau geben?

Man kann sich des Eindrucks wahrlich nicht erwehren: In der regionalen Krankenhauslandschaft brennt der Baum - und das nicht erst kurz vor Weihnachten. Oberschwabenklinik und Sportklinik liegen über Kreuz und in Lindenberg reiht sich Hiobsbotschaft an Hiobsbotschaft. Es gab Massenentlassungen und die Angst um den Erhalt der Notfallversorgung beschäftigt inzwischen sogar Gerichte.

Doch im Hintergrund passiert noch anderes: Es laufen Gespräche, wie die stationäre medizinische Versorgung im räumlichen Dreieck zwischen Wangen, Lindenberg und Lindau langfristig und sicher aufgestellt werden kann. Ein Überblick zu den Entwicklungen und Einschätzungen von Ravensburgs Landrat Harald Sievers.

Die Klinik-Träger sind in Not

Die Situation ist generell schon verzwickt: Fast alle Krankenhäuser ächzen unter immensen finanziellen Belastungen. Bundesweit rund 30 gleichzeitig laufende Insolvenzverfahren hat es noch nicht gegeben, und allein diese Zahl spricht Bände für die Not der Träger.

In der Region wird es aber noch komplizierter: Einerseits setzt die große Politik auf weniger und dafür zentralere Standorte, andererseits stehen dem Ziel zwischen Westallgäu und bayerischem Bodensee eine Ländergrenze, zwei Landkreise und drei Träger bestehender Krankenhäuser entgegen: die Oberschwabenklinik in Wangen, die Schwestern vom Bayerischen Roten Kreuz in Lindenberg und die Asklepios Klinik in Lindau.

„Einfache Lösungen gibt es nicht“

Elmar Stegmann, Landrat des Kreises Lindau sagt daher: „Die Thematik ist sehr komplex und einfache Lösungen gibt es nicht.“ Sein Ravensburger Amtskollege Harald Sievers nutzt dafür die Vokabel „anspruchsvoll“. Bis Jahresende soll deshalb ein Gutachten auf den Weg gebracht werden, das unterschiedliche Krankenhausgesetze, verschiedene Finanz- und Interessenlagen sowie das Versprechen des Erhalts einer guten stationären Versorgung in Einklang bringen soll. Und Harald Sievers benennt im Gespräch mit Schwäbische.de das Ziel:

Es geht um das Krankenhaus für die nächsten Jahrzehnte. Harald Sievers

Also womöglich eines statt bisher drei.

Vorliegen soll die Expertise im kommenden Frühjahr, und man darf auf die Inhalte schon jetzt gespannt sein - vor allem auf Antworten zu wichtigen Fragen. Da sind zunächst die voneinander abweichenden Krankenhausgesetze in Baden-Württemberg und Bayern. Sie betreffen zum Beispiel die Klinikfinanzierung. So alimentiert der Freistaat die Lindauer Geburtshilfe großzügig, während sich die Wangener selbst tragen sollte. Unterm Strich sagt Sievers daher: Eines der beiden Bundesländer müsse sein Krankenhausgesetz ändern.

Land sitzt an sehr langem Hebel

Es geht aber auch um Vorgaben für Neubauten. Denn in Baden-Württemberg werden diese zu großen Teilen vom Land finanziert, weshalb Stuttgart bei Neubauten - wie einer nach wie vor in Wangen geplant wird - an einem sehr langen Hebel sitzt, wenn es um Strukturen und medizinische Angebote geht. So hatte Sozialminister Manfred Lucha schon vor bald zwei Jahren durchblicken lassen, einen Neubau in Wangen nur unter der Maßgabe zu finanzieren, wenn das Westallgäu-Klinikum eine Art (orthopädische) Fachklinik wird.

Eine Kooperation oder gar Zusammenlegung des OSK-Hauses mit den ebenfalls in der Stadt ansässigen Fachkliniken von Waldburg-Zeil lag damals auf der Hand und wurde von den vom Landkreis Ravensburg seinerzeit eingeschalteten Gutachtern auch dringend empfohlen. Seither gab es zwar Gespräche, ansonsten ist es aber still um die Idee geworden - wohl auch, weil sie nicht mehr oben auf der Agenda steht. Laut Landrat Sievers geht es derzeit „erst mal um die drei Krankenhäuser der Allgemein- und Akutversorgung“ in Wangen, Lindenberg und Lindau. „Waldburg-Zeil steht derzeit nicht im Fokus und ist darüber partnerschaftlich informiert“, sagt er. „Andockmöglichkeiten“ des zu großen Teilen spezialisierten Krankenhauses würden aber dennoch „geprüft“.

Viel Zeit bleibt nicht mehr

Die Überwindung von Ländergrenzen, Interessen dreier Krankenhausträger und aktuell nachgelagerten Gedanken, einen vierten mit ins Boot zu holen, mögen perspektivisch vielversprechend klingen. Alles in die Tat umzusetzen, braucht aber vor allem eines: Zeit. Zeit, die die Schwestern vom Bayerischen Roten Kreuz sicher nicht mehr haben und die OSK womöglich auch nicht. Denn deren Minus nimmt immer schwindelerregendere Ausmaße von inzwischen bald 30 Millionen Euro an und deshalb stellt sich die Frage: Wie lange kann der Landkreis Ravensburg das angesichts zahlreicher anderer Aufgaben stemmen?

Sicher nicht allzu lang - womit es um die Frage nach den Gründen des historischen OSK-Defizits geht. Sievers nennt da, wie Teile der Kreispolitik, den Pflegeschüssel, also die vom Gesetzgeber vorgeschriebene und herabgesetzte Anzahl Patienten pro Pflegekraft. Davon sei abhängig, wie viele Betten überhaupt betrieben werden können und damit Einnahmen bringen. „Wir sind da vorangekommen“, sagt er einerseits, anderseits ist aber auch klar: An Pflegekräften herrscht bei der OSK nach wie vor ein großer Mangel.

Sievers beklagt „elende Hängepartie“

Ebenfalls bekannt ist, dass die OSK deshalb zahlreiche, besonders teure Leihkräfte beschäftigen muss - auch und vor allem bei den Ärzten. Laut Ravensburger Landrat kosten sie pro Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag, zuletzt war die Rede von zwölf bis 14 Millionen Euro gewesen.

Die von der Bundesregierung angekündigte Strukturreform der Krankenhäuser nennt Sievers „eine elende Hängepartie“. Die geplanten Änderungen seien zwar sinnvoll, müssten aber bald kommen, sollten die Krankenhäuser „dann noch existieren“. Die derzeit absehbare Folge der „Hängepartie“ gleiche „einem unkontrollierter Bettenabbau durch die Hintertür“. Vielleicht ist aber genau das der Wunsch, spekuliert der Chef der Kreisverwaltung mit Fingerzeig nach Berlin.

Was ist mit den Mietzahlungen?

„Für uns selbst als Oberschwabenklinik haben wir Zutrauen“, sagt er aber auch beim Blick auf das Handeln der Geschäftsführung und des Aufsichtsrats, den Sievers führt: „Wir planen in den nächsten Jahren mit einem deutlichen Absinken des Defizits.“ Wie das genau passieren soll, lässt der Landrat im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ offen.

Möglich ist in dem Zuge aber auch, einen anderen Blick auf die roten OSK-Zahlen zu werfen - und das tun Teile des Kreistags derzeit: Defizite des einen Klinikträgers seien nicht zwingend vollständig mit dem Minus des anderen zu vergleichen. Will heißen: Der kommunale Klinikverbund ist in der Sondersituation, kein Eigentümer der Krankenhäuser in Ravensburg und Wangen zu sein. Die Gebäude gehören dem Kreis - und der erhält von der OSK Mietzahlungen in Millionenhöhe. Geld, dass der Kreis in der letzten Krise vor rund zehn Jahren befristet schon einmal gestundet hat.