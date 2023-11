Dem Neustart des Wangemer Suppentöpfles steht nichts mehr im Wege: Zwei Köche und eine Köchin sowie genügend Helferinnen und Helfer machen es möglich, dass die Töpfe mit Eintopf wieder dampfen können. Das heißt auch: Der Einsatz eines im vergangenen Jahr eingesprungen Caterers ist nicht mehr nötig. Damals hatte es noch an Menschen gefehlt, die bereit waren, hinter dem Herd zu stehen.

Immer wieder wurde in den vergangenen Wochen die bange Frage gestellt, ob das Angebot des ACK, des Arbeitskreises Ökumenischer Kirchen, weiterhin Bestand haben wird. Die Antwort ist ein klares Ja. Somit kann die eigene Küche an einem Tag in der Woche kalt bleiben ‐ und ein wenig Abwechslung vom Alltag gewonnen werden.

Die Termine bis Mitte Februar

Die Türen im Gemeindesaal von St. Martin werden sich am Mittwoch, 22. November, um 11.30 Uhr erstmals und dann am 29. November sowie am 6. und 13. Dezember 2023, 24. und 31. Januar 2024 und 7. und 14. Februar öffnen. Essensausgabe ist jeweils ab 11.45 Uhr und sie endet um 13 Uhr.

Für Menschen mit kleinerem Geldbeutel, die sich den Selbstkostenpreis von 4,50 Euro pro frisch zubereiteter Mahlzeit nicht leisten können, wird es wieder Gutscheine geben, die über die Sozialpartner ‐ eine davon ist die Tafel ‐ ausgegeben werden. In der Weihnachtspause sind an deren Stelle Einkaufsgutscheine geplant.