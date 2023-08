Knapp 80 Händler, Gastronomen und Dienstleister sowie einzelne Hoteliers und eine Apotheke haben am Montag eine gemeinsame Stellungnahme veröffentlicht und die Haltung vieler Einzelhändler bestätigt, die sich gegen eine autofreie Altstadt von Freitagmittag bis Montagmorgen aussprechen. Sie befürchten eine geringere Kundenfrequenz und Wirtschaftlichkeit.

Einige Einzelhändler in unserer Altstadt sind darauf angewiesen, dass man sie mit dem Auto anfahren kann. Wenn das dann mit Ausnahmeregelungen gelöst werden soll, wird es vielen Kunden zu kompliziert und sie kaufen lieber woanders ein, teilen die Firmen in ihrer Stellungnahme mit.

Sie üben auch Kritik an der Ausführung der Testphase. „Dieser viermalige Versuch hätte eine gewisse Vorplanung gefordert. Einfach Schilder mit „Einfahrt verboten“ aufzustellen, ohne einen Hinweis auf Parkmöglichkeiten, zeugt von keiner solchen.“

Die Händler fordern: „Mehr altstadtnahe Parkmöglichkeiten, die auch nachschüssig bezahlt werden können, müssen geschaffen werden bevor über eine befristete autofreie Altstadt nachgedacht wird.“

Gleichwohl räumen die Unterzeichner der Stellungnahme ein, dass es in der Altstadt an einigen Stellen schöner sei ohne Autoverkehr. Sie regen an, die geltenden Geschwindigkeitsgrenzen regelmäßig zu kontrollieren. „Im Schritttempo oder mit 20 Stundenkilometern ist es vielleicht doch nicht so interessant einfach nur durch die Stadt zu fahren.“

Die Unterzeichner sehen die Notwendigkeit, gemeinsam an einer lebendigen Altstadt zu arbeiten, „in der sich alle wohlfühlen: Bewohner, Besucher, Dienstleister und Händler“.