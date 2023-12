Klosensänger bringen jahrhundertalte Lieder nach Wangen

Am Nikolausabend hat in Wangen das traditionelle Klosensingen stattgefunden. Das alte Brauchtum, das seine Wurzeln im Mittelalter hat, wird bis heute von den Sängern in Ehren gehalten. Dabei wurden in den Straßen der Altstadt spezielle, nur noch in Wangen gesungene Lieder vorgetragen.

Historisch geht das Nikolaussingen auf die Zeit zurück, in der Chorknaben der städtischen Lateinschule am Vorabend des Namenstags des Heiligen Nikolaus von Myra in den Gassen und Straßen der alten Reichsstadt sangen, um für sich und einen Knaben-Nikolaus Gaben zu erheischen. Das teilten die Klosensänger mit. Nikolaus erfuhr als Patron der Schüler bei diesen eine besondere Verehrung. Das Fest wurde deshalb an beinahe allen Lateinschulen, in Klöstern und Bischofssitzen mit einem besonderen Brauchtum umgeben. Während der Hausbesuch eines Bischofs mit seinem Begleiter noch weithin bekannt ist, verschwand allerorten das begleitende Singen. Lediglich in der einstigen Reichsstadt Wangen erhielt es sich.

Bis zum heutigen Tag präsentieren die Klosensänger so ihre überlieferten Lieder, besonders stolz das lateinische Lied „Nicolai festo“, zu Deutsch „am Festtag des Nikolaus“. Dieses Lied stellt insofern eine Ausnahmeerscheinung dar, als dass es eines der ältesten bekannten Lieder der ganzen Region ist. Sprach- und Liedforscher vermuten einen Ursprung im 14. oder 15. Jahrhundert. Es wurde seitdem rein mündlich durch die Brauchausübung erhalten. Dieses Lied und die sieben anderen des Klosenssingens wurden dieses Jahr vollständig in der Spitalkirche vorgetragen. Edgar Rohmert ergänzte dieses Jahr mit seinem zarten Gitarrenspiel den Gesang. Eine festliche Stimmung brachten die Klosensänger durch ihr Singen zuvor auch zu den älteren Einwohnern in den Altenheimen als auch zu Kindern und ihren Familien in der Rochuskapelle. Später erklangen die Lieder in den Gassen, auf den Plätzen als auch in den Gastwirtschaften der Altstadt.

Die Bewahrung dieses lokalen Kulturschatzes ist verbunden mit der Unterstützung für einen karitativen Zweck. So wurden während des Brauchabends Gaben für den Verein „Lichtblick - hilft Familien in Not“ gesammelt. Der Betrag von 1700 Euro wurde an den mildtätigen Verein übergeben, berichten die Klosensänger.