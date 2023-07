Kleinlaster landet bei Wangen im Graben

Weil er eigenen Angaben zufolge einem größeren Tier ausweichen musste, ist am frühen Montagmorgen gegen 4.45 Uhr ein 39 Jahre alter Fahrer mit seinem Kleinlaster ortsauswärts auf der L 320 zwischen Wangen und Niederwangen von der Straße abgekommen. Der Kleinlaster geriet in die angrenzende, abschüssige Böschung und kippte um, wie die Polizei weiter mitteilt.

Der Fahrer blieb demnach unverletzt, an seinem Laster entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Während der späteren Bergung des Fahrzeugs durch einen Abschleppdienst und dem Umladen der Ware musste die Landesstraße am Montagvormittag zwischen etwa 8.15 Uhr und 11.15 Uhr gesperrt werden. Der Verkehr auf der L 320, einer der Hauptumleitungsstrecken während der B32–Sperrung, wurde in dieser Zeit über die K 8005 nach Hergatz und von dort über die B 32 nach Wangen umgeleitet.