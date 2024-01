Die städtische Kleinkunstbühne Hägeschmiede in Wangen wird künftig deutlich weniger Veranstaltungen im Programm haben als bislang. Dass das Programmheft schmäler wird, hat dabei mehr als einen Grund.

Mit mehr als 30 und zuletzt auch gut und gerne über 50 Kabarett-, Comedy- und Musikveranstaltungen wartete das Joy-Kleinkunstprogramm bislang jährlich auf. Damit ist jetzt Schluss. Für die erste Hälfte des neuen Jahres ist die Taktung deutlich nach unten korrigiert. Nurmehr acht Veranstaltungen finden sich dort - die letzte am 18. Mai. Ganz neu ist diese Änderung selbstredend nicht, das Programm 23/24 legten die Verantwortlichen bereits im vergangenen Sommer vor. Mit dem seit längerem geplanten Abschied von Maria Neumann, die das Programm über viele Jahre hinweg organisierte, in den Ruhestand, rückten die Veränderungen zum Jahreswechsel nun aber ins Bewusstsein.

Nur noch 12 bis 15 Veranstaltungen im Jahr

Tatsächlich soll es künftig jährlich nur noch 12 bis 15 Kleinkunstveranstaltungen in der Hägeschmiede geben. Dass der Einschnitt zahlenmäßig deutlich auffällt, hat laut Susanne Hertenberger vom Kulturamt der Stadt, auch damit zu tun, dass zuletzt noch viele Corona-Nachholtermine ins Programm rutschten. „Deshalb wirkt der Bruch größer als er sein sollte. Aber es ist auch so, dass wir uns das in der bisherigen Form nicht mehr leisten können und wollen - es übersteigt auch die Nachfrage.“

Hertenberger hat die Organisation der Joy Kleinkunst übernommen. Lange, so schildert sie, habe sich die Kleinkunstbühne selbst getragen, eine Besonderheit, denn kulturelle Angebote seien eben oft auf Zuschüsse angewiesen. Zuletzt allerdings klappte das nicht mehr. Hertenberger glaubt:

Nicht wegen der Qualität, sondern wegen der Fülle an Angeboten. Susanne Hertenberger

Dazu kommt ein weiterer Grund: Maria Neumann hatte sich die Kleinkunst zur Herzensaufgabe gemacht und weit mehr geleistet als in ihrem städtisch bezahlten Stundenumfang abgegolten war. „Das können wir nicht auffangen. Da hätten wir wohl mehrere Personen einstellen müssen“, führt Hertenberger vor Augen, welch großen ehrenamtlichen Einsatz Neumann brachte.

Alle kulturellen Angebote sollen ihren Platz haben

Hertenberger sieht darin, dass die Organisation der Kleinkunstbühne nun auch in ihren Zuständigkeitsbereich fällt, eine Chance. Damit ließe diese sich mit den beiden anderen städtischen Kulturprogrammen, der Theaterreihe und den Altstadtkonzerten besser abstimmen, sodass diese sich nicht gegenseitig Publikum wegnehmen würden. Wangen sei verglichen mit anderen Städten dieser Größe kulturell sehr stark aufgestellt. Ihr Ziel, so Hertenberger, sei es, Konkurrenz möglichst zu vermeiden, damit alle, auch Vereine und Chöre, ihren Platz bekämen - räumlich und vom Publikum her.

Zusammenführen will Hertenberger folgerichtig auch die Saisonzeiten. Auch das Kleinkunstprogramm wird künftig nur noch einmal im Jahr als Gesamtprogramm von September bis Mai erscheinen, nicht wie bislang zweimal. Künftig soll es dann auch nur noch ein gemeinsames Programmheft für alle drei Reihen geben.

Das kommende Saisonprogramm 2024/25 steht bereits soweit, verrät Hertenberger. Erscheinen wird es im Sommer. Es ist das erste Programm für die Kleinkunstbühne, für das Hertenberger alleine verantwortlich zeichnet. Grundsätzlich sagt Hertenberger, wolle sie die Reihe nicht umkrempeln, sondern weitertragen. Entsprechend gebe es auch keinen Grund am Namen, Joy Kleinkunst, etwas zu ändern. Auch das Logo des Wangener Kleinkunstprogramms bleibt.

Erste Änderungen bei den Abos sind umgesetzt

Änderungen gibt es indes bei den Abos, mit denen Interessierte Vergünstigungen für vorgebuchte Veranstaltungen der städtischen Kulturreihen erhalten. Auch diese will Hertenberger näher zusammen führen und an das aktuelle Publikumsverhalten anpassen. Bereits seit Herbst können Interessierte ein Gesamtabo für alle drei Reihen wählen, das bisherige reine Joy-Kleinkunst- sowie das Theater/Konzerte-Abo bestehen indes weiter. Wie die Abostruktur künftig aussehen wird, steht noch nicht abschließend fest. „Ich will noch das Publikumsverhalten von der Saison auswerten“, sagt Hertenberger.