Klavierkabarett mit Martin Schmitt in Wangen

Erstmals ist der bayerische Klavierkabarettist Martin Schmitt am Freitag, 2. Februar, bei der Joy Kleinkunst in Wangen zu Gast. Nach seinen erfolgreichen Programmen „Schmitt“, „Aufbassn!“ und „Von Kopf bis Blues“ präsentiert der aktuelle deutsche Kabarettmeister laut Ankündigung des Veranstalters sein neues Programm mit dem Titel„Jetz‘ is Blues mit Lustig“. Beginn ist um 20 Uhr in der Häge-Schmiede. Der Abend bietet eine Mischung aus humoristischen, ironischen, hintergründigen und ernsten Geschichten und Songs.

Karten gibt es im Gästeamt Wangen, Telefon 07522/74211, per Mail: [email protected] oder bei www.reservix.de sowie an der Abendkasse ab 19 Uhr. Schülerinnen und Schüler erhalten ab 15 Minuten vor Beginn Karten auf allen Plätzen für vier Euro.