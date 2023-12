Kita-Gesamtelternbeirat gewählt

Anlässlich der turnusmäßigen Sitzung des Gesamtelternbeirats (GEB) der Kindertagesstätten Wangen ist unter anderem der Vorstand neu besetzt worden. Tom Lützner (Städtische Kita im Ebnet) wurde zum neuen Vorsitzenden gewählt und Jonas Hüfner (Katholische Kindergarten St. Monika) als stellvertretender Vorsitzender bestätigt. Neue Kassiererin ist Selina Wiche (Städtische Kita im Ebnet/Waldgruppe). Als Schriftführerin fungiert Verena Waibel (Katholischer Kindergarten St. Franziskus). Sandra Straub und Michaela Nell (beide Katholischer Kindergarten St. Raphael) komplettieren das Sextett als Beisitzerinnen, heißt es in einer Mitteilung. Die zentrale Aufgabe unseres GEB ist es, die Interessen der Eltern aus allen Einrichtungen zu bündeln und so deren Mitwirkungsrechte gegenüber den Trägereinrichtungen von Stadt und Kirche zu stärken. Für Fragen, Anliegen oder Problemen können sich Betroffene an den GEB per Mail (wangeng[email protected]) oder über die WhatsApp-Nummer 0172/8918038 wenden.