Seit dem Wintereinbruch am vergangenen Wochenende herrscht Stillstand beim elektrifizierten Bahnverkehr im Württembergischen Allgäu. Lediglich ein paar alte Dieselzüge sind auf der Strecke zwischen Aulendorf, Wangen und Leutkirch wieder unterwegs. Das frustriert nicht nur Tausende Pendler und Schüler, sondern auch Dieter Krattenmacher. Der Kißlegger Bürgermeister lässt angesichts der aktuellen Situation sogar richtig Dampf ab.

Wenn es etwas gibt, das sinnbildlich für die aktuelle Situation des Bahnverkehrs im Württembergischen Allgäu stehen könnte, dann ist es der blaue Zug, der auch noch am Mittwoch im Kißlegger Bahnhof wie fest verwurzelt dastand. Der sogenannte Doppeltraktion-Zug des Betreibers Go-Ahead ist seit den ergiebigen Schneefällen vom Wochenende quasi am Allgäuer Bahnknoten gestrandet und stand dort, wenn man so will, seit Tagen auf dem Abstellgleis. Wann sich der Zug wieder in Bewegung setzt, beziehungsweise wann er wieder Fahrgäste transportiert? Niemand weiß es so ganz genau.

Prüfzug am Mittwoch unterwegs. Rollen bald die ersten Züge wieder?

Immerhin scheint sich jetzt endlich etwas zu tun, zumindest auf der Strecke zwischen Lindau und Memmingen. So sei derzeit ein Erkundungszug unterwegs, um zu prüfen, ob der Betrieb im Württembergischen Allgäu wieder aufgenommen werden kann, hieß es am Mittwochnachmittag von einem Go-Ahead-Sprecher auf SZ-Anfrage. Bei positivem Verlauf könnten die ersten Züge vielleicht noch am Abend oder dann ab Donnerstag fahren. Auch seien die Probleme mit den Fahrzeugen, die teilweise erst am Dienstag zugänglich gewesen seien, nicht so gravierend wie zunächst befürchtet. Er hoffe zudem, dass die durchgehende Verbindung nach München Ende der Woche möglich sei.

Fassungslosigkeit macht sich breit

Ein Wort will der Go-Ahead-Sprecher bei der Gelegenheit aber auch zur Krisenbewältigung der Deutschen Bahn verlieren, die über die DB Netz für die Infrastruktur zuständig ist. Man habe in den letzten Tagen zwar viele tatkräftige Kollegen der DB erlebt, man habe aber auch gesehen, dass „der ganze Apparat auf eine solche Situation nicht gut vorbereitet war“: „Wir reagieren da drauf auch mit einer gewissen Fassungslosigkeit.“

„Fassungslos“ beschreibt ganz gut, wie Dieter Krattenmacher auf die vergangenen Tage des stillgelegten Zugverkehrs reagiert. Generell spricht Kißleggs Bürgermeister von einem „verheerenden Bild“, das die Bahn derzeit in der Öffentlichkeit abgebe. Ob Verspätungen, Streiks, technische oder personelle Ausfälle: Die Liste der Vorkommnisse, die die Bahnreisenden frustrieren würden, könne derzeit nicht länger sein. „Und jetzt der Wintereinbruch, der bei uns wirklich kein außergewöhnlicher war und wir hier gut damit zurecht gekommen sind. Einzig unsere Bahn schafft es nicht“, sagt Krattenmacher. „Ich bin an einem Punkt, an dem ich nur noch mit dem Kopf schütteln kann.“

Hauptkritik an fehlender Infrastruktur

Seine Hauptkritik richtet sich an die fehlende Infrastruktur, die eine Bahn in Situationen wie einem Wintereinbruch vorhalten müsse, um die Lage schnellstmöglich in den Griff zu bekommen. Dies auch bei einer Strecke, die seit der Elektrifizierung eine Hauptverbindung sei. Es könne nicht sein, dass Tausende stehen gelassen werden und die Beteiligten die Schuld auf den anderen schieben. „Mir wird viel zu viel schwadroniert, als dass man nach Lösungen sucht.“

Als „Gipfel“ bezeichnet Krattenmacher die Tatsache, dass im Württembergischen Allgäu zuletzt nur die alten Diesel-, aber nicht die modernen E-Züge fahren konnten. Und, bei der Gelegenheit: Seit einem halben Jahr sei der Aufzug am Kißlegger Bahnhof defekt, weil ein Ersatzteil fehle. „Es muss doch möglich sein, mit einer gewissen Infrastruktur so reagieren zu können, dass das Rückgrat der Bahn erhalten bleibt und das System einigermaßen funktioniert“, so Dieter Krattenmacher. Und fragt: „Wo sind die Leute, die mit einem beruflichen Ethos die Bahn am Laufen halten?“

Bahn antwortet der SZ nur allgemein

Die SZ hat auch bei der für die Strecke zwischen Lindau und München zuständigen Bahn in Bayern nachgefragt: Wo speziell im Württembergischen Allgäu die Probleme im Netz lagen, ob es bei den Reparaturen priorisierte Strecken gibt und wann der Nah- und Fernverkehr hier im Allgäu wieder aufgenommen wird. Der Konzern antwortete jedoch nur allgemein und bezieht sich dabei vor allem auf die Lage im Nachbarbundesland:

So kämen „Mensch und Maschine trotz intensiver Vorbereitungen bei extremen Wetterlagen an ihre Grenzen“, wie am vergangenen Wochenende, als in Südbayern innerhalb von 24 Stunden mehr als ein halber Meter Schnee gefallen sei. „Der Wintereinbruch hat Folgen für Infrastruktur, Fahrzeuge und Mitarbeitende, die aufgrund der Witterungsverhältnisse ihren Arbeitsplatz teilweise nur zu Fuß erreichen konnten“, teilt die Bahn weiter mit. „Aufgrund der außergewöhnlichen Schneemengen in einem sehr kurzen Zeitraum war es erforderlich, den Zugverkehr weiträumig einzustellen.“

Damit Züge wieder fahren könnten, müssten Teams der DB vor Ort die Strecke und alle Rettungswege vollständig von Schnee und Eis befreien, beschädigte Infrastruktur reparieren und die Züge wieder fahrtüchtig machen. Die Folgen des ungewöhnlich starken Wintereinbruchs seien deshalb insbesondere für die Eisenbahn als Verkehrsträger eine Herausforderung, heißt es von der Bahn abschließend.

Zur Situation im Württembergischen Allgäu kein Wort.