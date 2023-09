Kindergarten Auwiesen feiert sein Richtfest

Nächste Etappe für den Wangener Kindergarten in den Auwiesen: Es wurde Richtfest gefeiert. Die Fuchskinder des Kindergartens im Ebnet hatten einen Spaziergang zu ihrem neuen Kindergarten gemacht und mit ihrem Lied vom Kindergartenbau Freude verbreitet. Oberbürgermeister Michael Lang dankte allen Firmen und Planern, den Architekten des Büro Mind-Architects im hessischen Bischofsheim, den Bauleitern von 2XM, den beiden eingebundenen Baufirmen und den Fachplanern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei der Stadt Wangen und der Landesgartenschau-GmbH für ihren Beitrag zum Gelingen des Baus.

„Der Kindergarten wird mit seinen vier Gruppen, einer Krippengruppe und dem Büro für den zugehenden Sozialdienst das zentrale öffentliche Gebäude in den Auwiesen“, sagte OB Lang. Ringsum werden in den nächsten Monaten viele Menschen einziehen, und mit dem Kindergarten in der Mitte der Auwiesensiedlung wird viel Leben einkehren. Bis es 2025 soweit ist, wird das Gebäude im kommenden Jahr während der Landesgartenschau als Schauraum genutzt werden. Vorgesehen ist, dass der Treffpunkt Baden-Württemberg mit seiner Ausstellung einzieht. OB Lang sieht darin die Chance, diesen besonderen Holzbau zu zeigen und dem Bauen mit Holz insgesamt ein Forum zu bieten. Beheizt wird das Gebäude mit Nahwärme. Eine PV-Anlage kommt auf das Dach.

Beim Rundgang durch die Räume zeigte die Leiterin des Ebnetkindergartens, Teresa Fernandez, wie der Kindergarten später genutzt wird. So teilen sich jeweils zwei Gruppen den Schlafraum, der in den freien Zeiten auch für besondere pädagogische Themen genutzt werden kann. In der Mitte des Gebäudes steht ein großer Raum für Küche und Mensa sowie ein weiterer für Bewegung zur Verfügung. Im ersten Stock entsteht ein Raum für sonderpädagogische Nutzungen sowie ein Sozialraum für das Team. Der neue Kindergarten ist der Ersatzbau für das städtische Gebäude im Ebnet, weswegen die Leitung in die Konzeption des neuen Gebäudes einbezogen ist.

Wie es der Brauch vorsieht, wünschte das Team von I+R-Holzbau dem Kindergarten viel Glück und lobte Bauherrn, Architekt und Bauleute. Am Ende zersprang das Glas auf dem Boden, ganz so wie es sein soll.