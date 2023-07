22 Teams je sechs Kinder — sie sorgten bei Tobias Schneller, der die spielerischen Leichtathletik–Wettbewerbe der Dritt– und Viertklässler des Sportnachmittags beim Wangener Kinderfest auf dem Freigelände an der Realschule leitet, für ein Strahlen im Gesicht: „Das sind noch einmal mehr als im vergangenen Jahr.“

Der Leichtathleik–Wettbewerb

Weitsprung, Zonenweitwurf, Hindernislauf und am Ende eine Biathlonstaffel — wie immer gab es bei der „Leichtathletik einmal anders“ einen Mix der Disziplinen und Einzel– und Mannschaftswettbewerbe. „Das hat Spaß gemacht“, meinte beispielsweise Frida, eine Drittklässlerin der Berger–Höhe–Schule, die laut ihrer Freundin eine „sehr gute“ Sprinterin ist. In dieser Altersklasse belegte Frieda mit ihrer 3c am Ende den zweiten Platz. Sieger wurde die Klasse 3b der Berger–Höhe–Schule, Platz drei ging an die 3b/1 der Gemeinschaftsschule. Auch bei den Viertklässlern war die Berger–Höhe–Schule (Klasse 4c/1) siegreich — vor der Gemeinschaftsschule (4a/1) und der Waldorfschule (4a).

„Rekordbeteiligung“ konnte Thomas Gantner, Leiter des Jungen–Fußballturniers am Gehrenberg, vermelden: „21 Mannschaften und gut 200 Spieler, das ist so viel wie noch nie.“ Auch ein paar Mädchen beteiligten sich in den Teams, die vor allem aus dem Rupert–Neß-Gymnasium (RNG) und der Johann–Andreas–Rauch–Realschule (JARR) kamen.

Premiere für die Mädchen

Sieger bei den Fünftklässlern wurde nach Neunmeterschießen das RNG, das die Gemeinschaftsschule (GMS) zwei auf Rang zwei verwies. Dritter wurde die GMS eins. Bei den Sechstklässlern siegte JAAR eins im Finale mit einem 1:0 gegen die GMS. Aus zeitlichen Gründen wurde kein Spiel um Platz drei ausgetragen. 2:0 stand es am Ende bei den Siebtklässlern zwischen der JAAR zwei und dem RNG zwei. Ein Siebenmeterschießen um Platz drei entschied die JAAR eins gegen die Alterskollegen aus dem Gymnasium eins für sich.

Erstmals gab es beim Sportnachmittag einen Tag des Mädchenfußballs. Die Premiere glückte, wie die Anzahl der Teilnehmerin bewies. (Foto: Susi Weber )

Ebenfalls am Gehrenberg richtete der SV Deuchelried (SVD) in Kooperation mit dem Württembergischen Fußballverband erstmals einen „Tag des Mädchenfußballs“ mit rund 60 Mädchen aus, den es auch langfristig beim Kinderfestkalender geben soll. „Natürlich geht es um Nachwuchsgewinnung, aber wir wollen grundsätzlich den Mädchenfußball beleben — und wir brauchen ja auch Gegner“, sagte Christian Koch vom Jugendleitungsteam.

Ein Rekord bei den Basketballern

Dabei will der SVD, laut Koch mit fünf Mädchen– und zwei Frauenmannschaften größter Mädchenfußballverein im Bezirk, auch den rückläufigen Zahlen im Mädchenfußball entgegenwirken. Spaß ginge dabei vor Wettkampf. Die Mädchen könnten einfach einmal „reinschnuppern“ in die üblichen Trainingsübungen, ins Aufwärmen oder Vier–gegen–Vier–Spiel. Bei einem Quiz gab es auch etwas zu gewinnen.

„Ich bin dieses Jahr total happy“, sagte Michele Cipriano, langjähriger Initiator des Basketball–Turniers in der Lothar–Weiß-Halle, dem drei Helfer aus der MTG und der MTG–Basketballabteilung zur Seite standen. Nach recht mageren Jahren hatten sich neun Mannschaften aus drei Schulen für das diesjährige Turnier angemeldet. Gespielt wurde auf zwei Feldern. Sieger wurde am Ende das Team „BBC“ (Klasse 10 d des RNG) vor „10 Elexier“ (Klasse 9 JAAR) und den „Ballrebellen“ des Rupert–Neß-Gymnasiums.